Нові правила проїзду: в Києві 40% перевізників Центрального автовокзалу не вийшли на роботу

За інформацією "Укрпастрансу", водії вдаються до "тіньових" перевезень через нові обмеження.

Нові правила міжобласних перевезень з 21 жовтня привели до того, що автобусні перевізники масово відмовляються від виконання рейсів через страх бути оштрафованим. Про це повідомили в "Укрпастрансі", пише "Інтерфакс-Україна".

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Наприклад, 40% перевізників, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва, припинили свою роботу.

"Причина — перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв. Унаслідок ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпастранс" — перевізники повертаються до "тіньових" перевезень", — заявив директор "Укрпастрансу" Максим Скляренко.

У компанії повідомили, що 21 жовтня скасовано низку рейсів до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

Чиновник зазначив, що для зручності пасажирів і перевізників почав роботу пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва. Компанія також планує незабаром організувати на автовокзалі столиці пункт COVID-вакцинації.

"Єдина умова для пасажира, який буде проходити тестування — завчасно приїхати на автовокзал, щоб встигнути оперативно здати тест на COVID-2019", — заявив Скляренко.

"Укрпастранс" підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я і закликає пасажирів проходити вакцинацію.

Зазначається, що для громадян зі щепленнями обмеження будуть майже невідчутні — головне, не забути сертифікат вакцинації.

Як відомо, з 21 жовтня почали діяти нові правила міжрегіональних перевезень. Пасажирам автобусів, маршруток, поїздів і літаків дозволяється поїздка за наявності COVID-сертифікату про повну вакцинацію, свідоцтва про отримання однієї дози вакцини, негативного ПЛР-тесту, а також експрес-тесту на визначення антигену.

Обмеження поширюються на водіїв і пасажирів старше 18 років. Тести на COVID-19 повинні бути свіжі — щоб із моменту перевірки минуло не більше 72 годин.

Фокус уже писав, що труднощі з переїздом в інші регіони відчули не тільки в Києві, а й в інших областях. Люди не змогли виїхати через відсутність COVID-документації, зокрема, з Дніпра і Рівного. Між водіями рейсів і пасажирами відбуваються конфлікти, однак водії не ризикують порушувати постанову МОЗ, оскільки це загрожує великими штрафами. Сума стягнення з водіїв за порушення правил — від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень. Менше штрафу заплатить водій, який є фізичною особою-підприємцем — до 34 тис. гривень. Юридична особа буде зобов'язана заплатити штраф до 51 тис. гривень.