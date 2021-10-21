RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Нові правила пасажирських перевезень в Україні

Нові правила проїзду: в Києві 40% перевізників Центрального автовокзалу не вийшли на роботу

228
правила перевезень, обмеження на перевезення, сертифікати, вакцинація
Маршрутка на вокзалі

За інформацією "Укрпастрансу", водії вдаються до "тіньових" перевезень через нові обмеження.

Нові правила міжобласних перевезень з 21 жовтня привели до того, що автобусні перевізники масово відмовляються від виконання рейсів через страх бути оштрафованим. Про це повідомили в "Укрпастрансі", пише "Інтерфакс-Україна".

Наприклад, 40% перевізників, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва, припинили свою роботу.

"Причина — перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв. Унаслідок ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпастранс" — перевізники повертаються до "тіньових" перевезень", — заявив директор "Укрпастрансу" Максим Скляренко.

У компанії повідомили, що 21 жовтня скасовано низку рейсів до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янець-Подільського, Умані, Одеси, Білгород-Дністровського, Новгород-Сіверського та інших міст.

Чиновник зазначив, що для зручності пасажирів і перевізників почав роботу пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва. Компанія також планує незабаром організувати на автовокзалі столиці пункт COVID-вакцинації.

"Єдина умова для пасажира, який буде проходити тестування — завчасно приїхати на автовокзал, щоб встигнути оперативно здати тест на COVID-2019", — заявив Скляренко.

"Укрпастранс" підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я і закликає пасажирів проходити вакцинацію.

Зазначається, що для громадян зі щепленнями обмеження будуть майже невідчутні — головне, не забути сертифікат вакцинації.

Як відомо, з 21 жовтня почали діяти нові правила міжрегіональних перевезень. Пасажирам автобусів, маршруток, поїздів і літаків дозволяється поїздка за наявності COVID-сертифікату про повну вакцинацію, свідоцтва про отримання однієї дози вакцини, негативного ПЛР-тесту, а також експрес-тесту на визначення антигену.

Обмеження поширюються на водіїв і пасажирів старше 18 років. Тести на COVID-19 повинні бути свіжі — щоб із моменту перевірки минуло не більше 72 годин.

Фокус уже писав, що труднощі з переїздом в інші регіони відчули не тільки в Києві, а й в інших областях. Люди не змогли виїхати через відсутність COVID-документації, зокрема, з Дніпра і Рівного. Між водіями рейсів і пасажирами відбуваються конфлікти, однак водії не ризикують порушувати постанову МОЗ, оскільки це загрожує великими штрафами. Сума стягнення з водіїв за порушення правил — від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень. Менше штрафу заплатить водій, який є фізичною особою-підприємцем — до 34 тис. гривень. Юридична особа буде зобов'язана заплатити штраф до 51 тис. гривень.