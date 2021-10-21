Українські автовокзали накрила хвиля обурень через відмову везти без COVID-документів (фото)

Люди починають сваритися з водіями, які не дозволяють сісти в транспорт без потрібних COVID-документів.

В Україні з 21 жовтня через епідеміологічну ситуацію з COVID-19 почали діяти нові правила міжрегіонального переїзду, які забороняють водіям везти пасажирів без сертифікату про вакцинацію або негативного свіжого тесту на коронавірус. Однак, уже зафіксовані випадки, коли українцям у деяких регіонах довелося зіткнутися з тим, що їх відправили назад при спробі сісти в маршрутку, щоб дістатися до іншої області без згаданих документів.

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За дотриманням встановлених урядом правил стежать як самі водії, так і поліцейські. Першим за посадку пасажира без сертифіката або тесту загрожує відповідальність, їх будуть штрафувати. У зв'язку з цим водії намагаються дотримуватися наказу і не допускають до поїздки тих, хто не показав документ про щеплення або прийшов без COVID-тесту.

Так, на автовокзалі в Києві, розташованому неподалік залізничного вокзалу Київ-Пасажирський, між правоохоронцями та пасажирами відбулися конфлікти, повідомив Telegram-канал Телеканал Київ. Люди хотіли сісти в маршрутку і дістатися до Черкаської області, але без наявності сертифікатів та тестів їх ніхто не пропустив.

[ + – ] Пасажири на автовокзалі

Обурення пасажирів через нові правила також відбулося в Дніпрі. На одному з автовокзалів через відсутність COVID-документів в охочих виїхати в іншу область також відбулися конфлікти з водіями, людей довелося зняти з рейсу, повідомляє Інформатор. Глава профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий повідомив, що продажі квитків в інші області впали на 10-12% на одному з вокзалів у зв'язку з обмеженнями. Та й людей у будівлі вокзалу стало помітно менше.

[ + – ] Маршрутка в Дніпрі

Чимало людей без COVID-сертифікатів і тестів про вакцинацію опинилися на вокзалах Рівного, повідомляє місцеве видання РадіоТрек.

"На автовокзалі людей перевіряє поліція. Таких, що без сертифікатів або тестів багато, їх не пускаємо. Поліція перевіряє також, коли приїжджаємо до Києва", — повідомив оператор однієї із служб перевезень.

[ + – ] Перевезення в Рівному

З'явилися також кадри з автовокзалу в Чернівцях, які надало місцеве видання "Молодий буковинець". Там ситуація більш спокійна, стверджує водій рейсу "Чернівці-Запоріжжя" Сергій. У нього в маршрутці — усі щеплені, пасажири пред'являють COVID-сертифікати в додатку "Дія". Люди до нових обмежень ставляться з розумінням, повідомив шофер.

[ + – ] Автовокзал у Чернівцях

[ + – ] Автовокзал у Чернівцях

Зазначимо, що штрафи для водіїв за порушення карантинних правил при перевезенні досить чималі. Прессекретарка Нацполіції Мар'яна Рева озвучила РБК-Україна суми стягнень за порушення — від 17 тис. гривень до 51 тис. гривень. За її словами, якщо водієм-порушником виявиться фізособа-підприємець — штраф буде від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, юридичним особам загрожує штраф від 34 до 51 тисячі гривень.

Нагадаємо, Фокус писав про нові правила проїзду в Україні з 21 жовтня, згідно з якими скористатися міжобласним транспортом мають право пасажири з COVID-сертифікатом про повне проходження вакцинації, зі свідоцтвом про отримання однієї дози вакцини, негативним ПЛР-тестом або експрес-тестом на визначення антигену.