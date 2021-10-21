Украинские автовокзалы накрыла волна возмущений из-за отказа везти без COVID-документов (фото)

Люди начинают ссориться с водителями, которые не разрешают сесть в транспорт без нужных COVID-документов.

В Украине с 21 октября из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19 начали действовать новые правила межрегионального переезда, которые запрещают водителям везти пассажиров без сертификата о вакцинации или негативного свежего теста на коронавирус. Однако уже зафиксированы случаи, когда украинцам в некоторых регионах пришлось столкнуться с тем, что их отправили назад при попытке сесть в маршрутку, чтобы добраться в другую область без упомянутый документов.

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За соблюдением установленных правительством правил следят как сами водители, так и полицейские. Первым за посадку пассажира без сертификата или теста грозит ответственность, их будут штрафовать. В связи с этим шоферы стараются соблюдать приказ и не допускают к поездке тех, кто не показал документ о прививке или пришел без COVID-теста.

Так, на автовокзале в Киеве, расположенном неподалеку железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский между правоохранителями и пассажирами произошли конфликты, сообщил Telegram-канал Телеканал Київ. Люди хотели сесть на маршрутку и добраться в Черкасскую область, но без наличия сертификатов и тестов их никто не пропустил.

[ + – ] Пассажиры на автовокзале

Возмущение пассажиров из-за новых правил также произошло в Днепре. На одном из автовокзалов из-за отсутствия COVID-документов в желающих выехать в другую область также произошли конфликты с водителями, людей пришлось снять с рейса, сообщает Информатор. Глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровска Михаил Тонконогий сообщил, что продажи билетов в другие области упали на 10-12% на одном из вокзалов в связи с ограничениями. Да и людей в здании вокзала стало заметно меньше.

[ + – ] маршрутка в Днепре

Немало людей без COVID-сертификатов и тестов о вакцинации оказалось на вокзалах Ровно, сообщает местное издание РадиоТрек.

"На автовокзале людей проверяет полиция. Таких, что без сертификатов или тестов много, их не пускаем. Полиция проверяет также, когда приезжаем в Киев", — сообщил оператор одной из служб перевозок.

[ + – ] перевозка в Ровно

Появились также кадры с автовокзала в Черновцах, которые предоставило местное издание "Молодой буковинец". Там ситуация более спокойная, утверждает водитель рейса "Черновцы-Запорожье" Сергей. У него в маршрутке — все привиты, пассажиры предъявляют COVID-сертификаты в приложении "Дия". Люди к новым ограничением относятся с понимаем, сообщил шофер.

[ + – ] автовокзал в Черновцах

[ + – ] автовокзал в Черновцах

Отметим, что штрафы для водителей за нарушения карантинных правил при перевозке достаточно немалые. Пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева озвучила РБК-Украина суммы взысканий за нарушение — от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен. По ее словам, если водителем-нарушителем окажется физлицо-предприниматель — штраф будет от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, юридическому лицу грозит штраф от 34 до 51 тысячи гривен.

Напомним, Фокус писал о новых правилах проезда в Украине с 21 октября, согласно которым воспользоваться межобластным транспортом имеют право пассажиры с COVID-сертификатом о полном прохождении вакцинации, со свидетельством о получении одной дозы вакцины, отрицательным ПЦР-тестом или экспресс-тестом на определение антигена.