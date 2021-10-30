Алкорепутация. Как потребление алкоголя влияет на социальный имидж

"Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих".

Эту фразу Михаил Булгаков, автор романа "Мастер и Маргарита", вложил в уста Воланда — персонажа, олицетворявшего сверхъестественное, и как бы со стороны рассуждавшего о человеческой природе. Когда книга увидела свет, принципиальный отказ от алкоголя считался странным и даже нездоровым поведением. Общепринятые представления, связывающие мужественность и открытость с распитием спиртных напитков, возникли в наших широтах давно, укоренились прочно и казались прописной истиной.

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Пить становится немодно во всем мире. Это связывают с разрушением "культуры мачизма", долгое время господствовавшей на западе.

Цитаты о том, что непьющий человек либо болен, либо подлец, можно найти у многих классиков — Чехова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина. Нельзя сказать, что эти представления утратили актуальность в XXI веке. Массовая культура до сих пор изобилует образами, для которых способность много выпить служит косвенным подтверждением силы и авторитета. Впрочем, молодому поколению они уже не очень близки.

Те, кому сейчас 20+, не считают "умение пить" непременным атрибутом мужественности. Социальные стандарты в отношении потребления алкоголя постепенно меняются. Доказательством этому может служить неоднозначная реакция пользователей социальных сетей на публикации бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, который многократно акцентировал внимание на потреблении алкоголя.

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Находясь в отпуске в Италии, экс-глава МВД опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он держит поррон, наполненный красным вином, и подписал его цитатой из стихотворения Омара Хайяма о том, что водой жажды не утолить. На следующий день появился пост с хештегом #пьянствубой и уточнением, что Арсен Борисович не собирается пить до обеда. После возвращения из Италии он продолжил публиковать фотографии с вином.

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Молодежи, составляющей большинство среди пользователей соцсети, винная романтика Авакова не понравилась. Тут же появились шутки о том, что отставка не пошла ему на пользу и, похоже, бывший министр спивается от безделья.

Пей, как ковбой. Спиртное и стереотипы

Социальный психолог Роберта Гамильтон утверждает, что пересмотр социальных стереотипов в отношении спиртного — явление глобальное. По ее словам, пить становится немодно во всем мире. Гамильтон связывает это с разрушением "культуры мачизма", долгое время господствовавшей на западе. Изначально она сформировалась в Латинской Америке, но распространилась далеко за ее пределами. В США одним из символов "мачизма" был романтизированный образ ковбоя — покорителя прерий.

[ + – ] Культурный экспорт: Изначально "культура мачизма" сформировалась в Латинской Америке, затем распространилась далеко за ее пределами Фото: Фото: Gettyimages

Ясно, что реальные ковбои времен колонизации, создававшие фермерские хозяйства и разводившие крупный рогатый скот, не были похожи на киношных и литературных героев, служивших примерами для подражания многим поколениям мальчиков, причем не только в США. Чтобы поселиться с семьей на необжитых землях в недружественном окружении и вправду требовались мужество и умение обращаться с оружием, а также сила и здоровье, чтобы жить тяжелым физическим трудом. А в те редкие дни, когда ковбой мог выбраться в город, ему, наверное, хотелось напиться. Однако банальные трудяги, ухаживавшие за коровами, вряд ли могли заинтересовать публику. То ли дело беспечные "крутые парни", которые вечно разъезжают по салунам, устраивают перестрелки и хлещут виски как воду.

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"Можно сказать, что Соединенные Штаты экспортировали образ ковбоя по всему миру, — говорит Роберта Гамильтон. — Он прижился всюду, где показывали вестерны, со временем европейцы начали снимать собственные фильмы такой направленности. Киноковбои стали самостоятельным социо­­культурным явлением без привязки к США. Мужчинам хотелось быть на них похожими. Научиться хорошо держаться в седле и метко стрелять трудно, к тому же у большинства не было регулярного доступа ни к верховым лошадям, ни к огнестрельному оружию. Зато пить, как ковбой, мог кто угодно".

Отведай из моего кубка! Алкоголь и социальные связи

В СССР собственные "красные вестерны" начали снимать в 1960-х, впрочем, ассоциативная связка между потреблением алкоголя и мужественностью в наших широтах возникла гораздо раньше. По мнению российского историка Вениамина Шварца, в XVI веке, в период созыва Земских сборов и составления первых сводов законов сословной монархии, была чрезвычайно распространена практика политических убийств посредством отравления. Для приближенных к власти людей совместное питие считалось свидетельством взаимного доверия и открытости. Действовал простой принцип: пить можно было только с тем, кого не боишься.

Практика распития спиртных напитков во время важных переговоров существовала очень долго. После падения царской России она укоренилась в СССР.

Любопытно, что практика распития спиртных напитков во время важных переговоров, политических или деловых, существовала еще очень долго. После падения царской России она укоренилась в СССР. Неудивительно, что образ сильно пьющего ковбоя советские люди восприняли на ура. Исследования историков Марии Кошовской и Натальи Шалыгиной, проведенные на базе Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая, подтверждают, что в России возник собственный мачизм, и активное потребление алкоголя было одной из его характерных черт. Разумеется, доминирующая российская культура не могла не повлиять на украинскую. Кроме того, в нашей собственной истории немало ярких фигур, значимость которых связана с военными заслугами. Причем жили эти люди во времена, когда алкоголь был едва ли не единственным доступным обезболивающим, им же залечивали психологические травмы, полученные на полях сражений. Так что образ воина тоже ассоциировался с питием.

У испытуемых моложе 25 лет уровень толерантности к алкоголю заметно ниже, чем у людей постарше. Это значит, что они пьянеют от меньшего количества выпитого.

В современном мире увлечение этими образами стало источником серьезных медицинских проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, до начала пандемии 5% глобального бремени болезней было вызвано вредным потреблением алкоголя. Умирали из-за него более 3 млн человек в год. По оценкам ВОЗ, опубликованным в 2018 году, от заболеваний, связанных с алкоголем, в мире страдали 237 млн мужчин и 46 млн женщин. Гендерная диспропорция косвенно подтверждает тот факт, что повышенное потребление спиртного до сих пор связано со стереотипными стандартами поведения "мачо".

От заболеваний по причине злоупотребления алкоголем в мире страдали 237 млн мужчин и 46 млн женщин. Гендерная диспропорция косвенно подтверждает, что повышенное потребление спиртного связано со стандартами поведения "мачо".

Безалкогольная эра: алкоголизм "стареет"

В истории было много примеров неудачных попыток борьбы с массовым распространением алкогольной зависимости законодательными и административными мерами. Почти в каждом случае самым ощутимым для общества результатом становился расцвет серых и черных рынков. Пропагандистские методы всегда работали эффективнее. В тех же Соединенных Штатах в конце 1990-х — начале 2000-х миллионы бюджетных долларов потратили на социальные и культурные проекты, показывающие, как алкогольная зависимость разрушает человеческие судьбы, и предлагающие социально приемлемые пути решения этой проблемы. В начале ХХI века в США сняли так много фильмов о клубах анонимных алкоголиков и реабилитационных центрах, что это уже считается одним из голливудских сюжетных штампов. Похоже, агитация оказалась результативной. По данным Фонда содействия ответственному потреблению алкоголя, в США уровень смертности по причине злоупотребления спиртным с 1991 по 2018 год снизился на 49%, а если сравнивать показатель по возрастной категории до 21 года — на 71%.

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Центр Клинических исследований калифорнийского университета в Беркли недавно опубликовал результаты замеров уровня толерантности к алкоголю у американцев разного возраста. Это химический показатель, определяющий способность организма перерабатывать токсичные вещества, содержащиеся в алкогольных напитках. Состояние опьянения и последующее похмелье — это следствие отравления этими токсинами. Так что толерантность к алкоголю — это умение пить, не пьянея. Обусловлена она генетикой, массой тела, режимом циркуляции жидкости в организме, режимом питания, потреблением естественных сорбентов и опытом потребления алкоголя.

Результаты исследований 2018 года выявили еще один определяющий фактор — возрастную категорию. У испытуемых моложе 25 лет уровень толерантности к алкоголю оказался заметно ниже, чем у людей постарше. Это значит, что они пьянеют от меньшего количества выпитого. Сложно сказать, связано ли это с отсутствием индивидуального опыта пития или речь идет об эволюционных изменениях, обусловленных тем, что человечество теперь пьет меньше, чем в предыдущих поколениях.