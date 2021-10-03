"Пьянству бой": Арсен Аваков заявил, что не будет пить как минимум до обеда (фото)

У себя в Instagram экс-министр опубликовал фотографию спелых фруктов и написал, что пить вино с утра не собирается. И это не первый пост на тему употребления спиртного, который появился в соцсетях Авакова в последнее время.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который проводит отпуск в центральной части Италии, написал на своей странице в Instagram, что намерен отказаться от употребления алкоголя как минимум до обеда. Публикацию он сопроводил фотографией спелых фруктов.

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"Доброго утра!!! Ничего лишнего! Утром воскресенья — никакого вина — #пьянствубой — …до обеда как минимум", — написал бывший глава министерства.

[ + – ] Пост в Instagram Арсена Авакова

Примечательно, что днем ранее из той же локации экс-министр публиковал фотографию, на которой он, судя по всему, употреблял алкоголь. На снимке он держал наполненный красным вином поррон, а рядом с ним на столе стоял бокал с этим же напитком. (Поррон — испанский стеклянный или глиняный сосуд для потребления вина объемом около 1 литра — Ред.)

[ + – ] Пост в Instagram Арсена Авакова

За неделю до этого — в субботу, 25 сентября — Аваков опубликовал в Instagram историю с голосованием, где поинтересовался у своих читателей, стоит ли ему употреблять спиртное. Большинство подписчиков проголосовали за то, чтобы экс-чиновник выпил.

[ + – ] Арсен Аваков доверяет мнению читателей Фото: Скриншот

Напомним, что 15 июля Верховная Рада отправила Арсена Авакова в отставку. На следующий день на эту должность был назначен Денис Монастырский.