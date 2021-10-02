"Вода не утоляет жажды": Аваков показал, как проводит отпуск в Италии (фото)

Экс-министр вскоре обещает вернуться в Украину, а посты, связанные со спиртным, бывший чиновник публикует уже вторую субботу подряд.

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Instagram вновь опубликовал фотографию, связанную с употреблением алкоголя. На снимке экс-чиновник держит в руке наполненный красным вином поррон с весьма довольным выражением лица. Рядом с ним стоит бокал с этим же напитком, также на столе имеются фрукты.

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"Вода не утоляет жажды. Я это пробовал однажды", — подписал снимок бывший министр, добавив, что "любой уважающий себя мыслитель приходит к этому неизбежному выводу".

Судя по геолокации, сейчас экс-глава МВД находится в итальянской административной области Лацио, столицей которой является Рим. В своей публикации Аваков также поздравил своих подписчиков "с субботой". Он пообещал, что вскоре завершит свой отпуск.

Следует отметить, что совсем недавно бывший руководитель министерства внутренних дел уже публиковал у себя в Instagram историю, в которой спрашивал у своих подписчиков "пить или не пить". Большая часть пользователей проголосовала за то, чтобы экс-министр выпил.

[ + – ] Арсен Аваков Фото: Скриншот

Фокус ранее писал о том, что в Бердянске действующий депутат городского совета Николай Рудницкий устроил ДТП, снес фонарный столб и сбил пешехода на большой скорости. После произошедшего он пытался скрыться с места аварии. В конечном итоге драгер показал 2,2 промилле при норме 0,2.

Фокус рассказывал и про другое ДТП с участием топ-чиновника. Мэр Вознесенска Евгений Величко попал в аварию, врезавшись в автобус с детьми. Величко получил травмы из-за ДТП, а дети и водитель автобуса отделались испугом.