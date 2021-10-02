"Вода не втамовує спраги": Аваков показав, як проводить відпустку в Італії (фото)

Екс-міністр незабаром обіцяє повернутися до України, а пости, пов'язані зі спиртним, колишній чиновник публікує вже другу суботу поспіль.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Instagram знову опублікував фотографію, пов'язану із вживанням алкоголю. На знімку екс-чиновник тримає в руці наповнений червоним вином поррон з досить задоволеним виразом обличчя. Поруч з ним стоїть келих з цим же напоєм, також на столі є фрукти.

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"Вода не втамовує спраги. Я це пробував одного разу", — підписав знімок колишній міністр, додавши, що "будь-який поважаючий себе мислитель приходить до цього неминучого висновку".

Судячи з геолокації, зараз ексглава МВС знаходиться в італійській адміністративної області Лаціо, столицею якої є Рим. У своїй публікації Аваков також привітав своїх підписників "із суботою". Він пообіцяв, що незабаром завершить свою відпустку.

Слід зазначити, що зовсім недавно колишній очільник міністерства внутрішніх справ вже публікував у себе в Instagram історію, в якій запитував у своїх підписників "пити чи не пити". Більша частина користувачів проголосувала за те, щоб екс-міністр випив.

[ + – ] Арсен Аваков Фото: Скриншот

Фокус раніше писав про те, що в Бердянську чинний депутат міської ради Микола Рудницький влаштував ДТП, зніс ліхтарний стовп та збив пішохода на великій швидкості. Після події він намагався втекти з місця аварії. В кінцевому підсумку драгер показав 2,2 проміле при нормі 0,2.

Фокус розповідав і про інше ДТП за участю топ-чиновника. Мер Вознесенська Євген Величко потрапив в аварію, врізавшись в автобус з дітьми. Величко отримав травми внаслідок ДТП, а діти і водій автобуса відбулися переляком.