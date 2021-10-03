"П'янству бій": Арсен Аваков заявив, що не питиме як мінімум до обіду (фото)

У себе в Instagram ексміністр опублікував фотографію стиглих фруктів і написав, що пити вино зранку не збирається. І це не перший пост на тему вживання спиртного, який з'явився e соцмережах Авакова останнім часом.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який проводить відпустку в центральній частині Італії, написав на своїй сторінці в Instagram, що має намір відмовитися від вживання алкоголю як мінімум до обіду. Публікацію він супроводжував фотографією стиглих фруктів.

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"Доброго ранку!!! Нічого зайвого! Вранці неділі — ніякого вина — #п'янствубій — ...до обіду як мінімум", — написав колишній глава міністерства.

[ + – ] Пост в Instagram Арсена Авакова

Примітно, що днем раніше з тієї ж локації ексміністр публікував фотографію, на якій він, судячи з усього, вживав алкоголь. На знімку він тримав наповнений червоним вином поррон, а поруч з ним на столі стояв келих з цим же напоєм. (Поррон — іспанський скляний або глиняний посуд для споживання вина об'ємом близько 1 літра — Ред.)

[ + – ] Пост в Instagram Арсена Авакова

За тиждень до цього — в суботу, 25 вересня — Аваков опублікував в Instagram історію з голосуванням, де поцікавився у своїх читачів, чи варто йому вживати спиртне. Більшість підписників проголосували за те, щоб ексчиновник випив.

[ + – ] Арсен Аваков довіряє думці читачів Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада відправила Арсена Авакова у відставку. Наступного дня на цю посаду був призначений Денис Монастирський.