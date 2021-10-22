В порту под Одессой сухогруз врезался в причал (фото)

Судно из турецкого порта Гебзе не успело затормозить. Журналисты допускают, что инцидент произошел из-за неопытности экипажа государственного буксира и устаревшей техники.

В пятницу, 22 октября, в Черноморском порту судно для перевозки генеральных грузов HAKSA врезалось в причал, сообщает USM.

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Сухогруз, который вышел из турецкого порта Гебзе, не успел затормозить.

Журналисты объясняют столкновение человеческим фактором: судя по всему, имела место ошибка экипажа буксира, который швартовал судно.

Транспортировочные буксиры, которые ставят сухогруз к причалу, принадлежали госпредприятию.

На этом рынке частные компании практически вытеснили государственных транспортировщиков. Но HAKSA – судно небольшое, много на нем заработать не получится, поэтому его и отдали государственному транспортировщику.

[ + – ] Судно из Турции в Черноморском порту (фото Ukrainian Shipping Magazine)

Но экипаж буксира оказался неопытным, к тому же у них старая техника, объясняют журналисты.

Во время инцидента люди не пострадали. У судна водоизмещением 3 092 тонны, передвигающегося под флагом островного государства Палау, поврежден нос, также повреждена причальная стенка.

Руководство порта дало оценку инциденту. Пресс-служба ГП "Морской торговый порт "Черноморск" заявляет, что случившееся произошло не по вине буксиров.

"Экипажи буксиров действовали правильно", — сказал замдиректора порта Александр Патрик, добавив, что пока еще преждевременно делать какие-то выводы. Разбирательство продолжается.

Ранее Фокус сообщал, что в черноморском порту во время оформления турецкого теплохода в грузе с тканями были обнаружены два нелегальных мигранта.