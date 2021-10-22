У порту під Одесою суховантаж врізався в причал (фото)

Судно з турецького порту Гебзе не встигло загальмувати. Журналісти припускають, що інцидент стався через недосвідченість екіпажу державного буксира і застарілої техніки.

У п'ятницю, 22 жовтня, в Чорноморському порту судно для перевезення генеральних вантажів HAKSA врізалося в причал, повідомляє USM.

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Суховантаж, який вийшов з турецького порту Деріндже, не встиг загальмувати.

Журналісти пояснюють зіткнення людським фактором: судячи з усього, мала місце помилка екіпажу буксира, який швартував судно.

Транспортувальні буксири, які ставлять суховантаж до причалу, належали держпідприємству.

На цьому ринку приватні компанії практично витіснили державних транспортувальників. Але HAKSA — судно невелике, багато на ньому заробити не вийде, тому його і віддали державному транспортувальнику.

[ + – ] Судно з Туреччини в Чорноморському порту (фото Ukrainian Shipping Magazine)

Але екіпаж буксира виявився недосвідченим, до того ж у них стара техніка, пояснюють журналісти.

Під час інциденту люди не постраждали. В судна водотоннажністю 3 092 тонни, що пересувається під прапором острівної держави Палау, пошкоджений ніс, також пошкоджена причальна стінка.

Керівництво порту дало оцінку інциденту. Пресслужба ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" заявляє, що ситуація відбулася не з вини буксирів.

"Екіпажі буксирів діяли правильно", — сказав заступник директора порту Олександр Патрік, додавши, що поки що передчасно робити якісь висновки. Розгляд триває.

Раніше Фокус повідомляв, що в чорноморському порту під час оформлення турецького теплохода у вантажі з тканинами були виявлені два нелегальних мігранти.