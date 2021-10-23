В Украине поставлен рекорд по количеству вакцинированных за сутки, – Минздрав
По данным ведомства, за прошедшие сутки вакцинировались почти 290 тыс. человек.
За минувшие сутки, 22 ноября, в Украине было зафиксировано 23 229 новых случаев коронавируса, из которых 1777 детей и 438 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за вчерашний день были госпитализированы 5362 человека, выписаны из больниц 8330 человек. Количество летальных случаев составило 483.
В это же время, в Минздраве подчеркивают, что за минувшие сутки также был поставлен рекорд по вакцинации. За день в стране привились 289 468 человек, из которых первую дозу получили 203 265 украинцев, а вторую – 86 203 жителей страны.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2748614 человек;
- выздоровели — 2369695 человек;
- летальных случаев — 63486;
- проведения ПЦР-тестов — 13927353.
За минувшие сутки, как отмечают в Минздраве, медики сделали 137 624 тестов на COVID-19, среди которых:
- методом ПЦР — 72 808;
- методом ИФА — 17 738;
- экспресс-тесты на антиген — 47 078.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 за день стали такие области:
- Днепропетровская – 1832;
- Львовская – 1754;
- Одесская – 1499;
- Харьковская – 1409.
В Минздраве также подчеркивают, что 95% всех госпитализированных украинцев с коронавирусом на прошлой неделе были не вакцинированы.
Напомним, ожидается, что столица Украины в ближайшие дни также попадет в "красную зону". Киевская власть уже составила список ограничений, которые вступят в силу при введении "красной зоны".
На данный момент самый высокий уровень карантина установлен в Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях.