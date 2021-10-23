В Україні встановлено рекорд за кількістю вакцинованих за добу, — МОЗ
За даними відомства, за минулу добу вакцинувалися майже 290 тис. осіб.
За минулу добу, 22 листопада, в Україні було зафіксовано 23 229 нових випадків коронавірусу, з яких 1777 дітей і 438 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Також за вчорашній день було госпіталізовано 5362 людини, виписані з лікарень 8330 осіб. Кількість летальних випадків склало 483.
В цей же час, в Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що за минулу добу також був поставлений рекорд по вакцинації. За день в країні зробили щеплення 289 468 людей, з яких першу дозу отримали 203 265 українців, а другу — 86 203 жителів країни.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2748614 чоловік;
- одужали — 2369695 чоловік;
- летальних випадків — 63486;
- проведення ПЛР-тестів — 13927353.
За минулу добу, як зазначають у МОЗ, медики зробили 137 624 тестів на COVID-19, серед яких:
- методом ПЛР — 72 808;
- методом ІФА — 17 738;
- експрес-тести на антиген — 47 078.
Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали такі області:
- Дніпропетровська — 1832;
- Львівська — 1754;
- Одеська — 1 499;
- Харківська — 1409.
У МОЗ також підкреслюють, що 95% всіх госпіталізованих українців з коронавірусо минулого тижня були не вакциновані.
Нагадаємо, очікується, що столиця України в найближчі дні також потрапить в "червону зону". Київська влада вже склала список обмежень, які вступлять в силу при введенні "червоної зони".
На даний момент найвищий рівень карантину встановлений в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.