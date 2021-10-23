В Україні встановлено рекорд за кількістю вакцинованих за добу, — МОЗ

За даними відомства, за минулу добу вакцинувалися майже 290 тис. осіб.

За минулу добу, 22 листопада, в Україні було зафіксовано 23 229 нових випадків коронавірусу, з яких 1777 дітей і 438 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Також за вчорашній день було госпіталізовано 5362 людини, виписані з лікарень 8330 осіб. Кількість летальних випадків склало 483.

В цей же час, в Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що за минулу добу також був поставлений рекорд по вакцинації. За день в країні зробили щеплення 289 468 людей, з яких першу дозу отримали 203 265 українців, а другу — 86 203 жителів країни.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2748614 чоловік;

одужали — 2369695 чоловік;

летальних випадків — 63486;

проведення ПЛР-тестів — 13927353.

За минулу добу, як зазначають у МОЗ, медики зробили 137 624 тестів на COVID-19, серед яких:

методом ПЛР — 72 808;

методом ІФА — 17 738;

експрес-тести на антиген — 47 078.

Лідерами за новими випадками зараження COVID-19 за день стали такі області:

Дніпропетровська — 1832;

Львівська — 1754;

Одеська — 1 499;

Харківська — 1409.

У МОЗ також підкреслюють, що 95% всіх госпіталізованих українців з коронавірусо минулого тижня були не вакциновані.

Нагадаємо, очікується, що столиця України в найближчі дні також потрапить в "червону зону". Київська влада вже склала список обмежень, які вступлять в силу при введенні "червоної зони".

На даний момент найвищий рівень карантину встановлений в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.