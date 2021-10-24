Украина и Россия на границе обменялись останками бойцов Красной армии (видео)

Российским поисковикам передали останки 17 красноармейцев, которых захоронят с отданием воинских и духовных почестей.

Украина и Россия передали друг другу останки бойцов Красной армии, которые погибли во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным журналистов, церемония передачи останков состоялась возле монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.

Киев передал Российской Федерации останки семнадцати красноармейцев, погибших во времена Второй войны на территории Украины, а Москва — четырех солдат.

В скором времени останки бойцов Красной армии захоронят с отданием воинских и духовных почестей.

"Солдат должен вернуться домой вне зависимости от разных политических моментов", — заявил глава и основатель украинской специализированной историко-поисковой организации "Военная археология" Андрей Пулин во время церемонии передачи останков красноармейцев.

Пресс-служба организации в Facebook пока не комментировала мероприятие, которое проходило возле монумента Дружбы на границе Украины, России и Беларуси.

[ + – ] Церемония обмена останками бойцов Красной армии на границе Украины и РФ

Ранее сообщалось, что Кассационный админсуд Украины 15 сентября постановил, что мэрия Львова должна позволить родственникам бывшего сотрудника НКВД Николая Кузнецова перезахоронить его останки на территории РФ. Останки, которые находятся на могиле на Холме Славы, планировали перевезти в Екатеринбург.

Позже Фокус рассказывал, что Львов проигнорировал решение суда и отказался передавать останки экс-сотрудника НКВД Николая Кузнецова. По словам львовского мэра Андрея Садового, позиция городских властей по вопросу Кузнецова "однозначна" и предупредил, что сотрудничество с Россией не предвидится.