Україна і Росія на кордоні обмінялися останками бійців Червоної армії (відео)

Російським пошуковикам передали останки 17 червоноармійців, яких поховають з відданням військових і духовних почестей.

Україна і Росія передали один одному останки бійців Червоної армії, які загинули в часи Другої світової війни. Про це повідомляє РИА Новости.

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За даними журналістів, церемонія передачі останків відбулася біля монумента Дружби між російським пунктом пропуску Нові Юрковичі і українським пунктом пропуску Сеньківка.

Київ передав Російській Федерації останки сімнадцяти червоноармійців, які загинули під час Другої війни на території України, а Москва — чотирьох солдатів.

Незабаром останки бійців Червоної армії поховають з відданням військових і духовних почестей.

"Солдат повинен повернутися додому незалежно від різних політичних моментів", — заявив глава і засновник української спеціалізованої історико-пошукової організації "Військова археологія" Андрій Пулін під час церемонії передачі останків червоноармійців.

Прес-служба організації в Facebook поки не коментувала захід, який проходив біля монумента Дружби на кордоні України, Росії та Білорусі.

[ + – ] Церемонія обміну останками бійців Червоної армії на кордоні України і РФ

Раніше повідомлялося, що Касаційний адмінсуд України 15 вересня ухвалив, що мерія Львова повинна дозволити родичам колишнього співробітника НКВД Миколи Кузнєцова перепоховати його останки на території РФ. Останки, які знаходяться на могилі на Пагорбі Слави, планували перевезти в Єкатеринбург.

Пізніше Фокус розповідав, що Львів проігнорував рішення суду і відмовився передавати останки екс-співробітника НКВД Миколи Кузнєцова. За словами львівського мера Андрія Садового, позиція міської влади з питання Кузнєцова "однозначна" і попередив, що співпраця з Росією не передбачається.