Львів відмовився видати Росії останки радянського розвідника, незважаючи на рішення суду

Львівський мер повідомив, що позиція міської влади з цього питання "однозначна", додавши, що співпраця з іншою стороною не передбачається.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не має наміру видавати дозвіл про передавання останків колишнього співробітника НКВД Миколи Кузнєцова родичам, незважаючи на рішення суду. Про це в минулу п'ятницю він написав на своїй сторінці в соцмережі.

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Касаційний адміністративний суд України 15 вересня ухвалив, що львівська мерія повинна дозволити родичам Миколи Кузнєцова перепоховати його останки.

Зараз останки Кузнєцова знаходяться у Львові, в могилі на Пагорбі Слави, а його родичі хотіли б перевезти їх в Єкатеринбург. До суду з цього питання зверталася племінниця Кузнєцова.

У відповідь на це Садовий ставить зустрічне запитання — про те, "чи не хоче російська сторона повернути 121 громадянина України, які сьогодні знаходяться в місцях позбавлення волі на території РФ з політичних і релігійних мотивів, а також ще 296 осіб, які містяться в нелюдських умовах на окупованих територіях". "Наша позиція однозначна: ми не співпрацюємо з окупантами!" — заявляє Садовий.

У минулому році керівництво Свердловської Області РФ надіслало запит у львівську мерію з проханням передати останки Кузнєцова, який в роки Другої світової був співробітником НКВС. Кузнєцова, за його діяльність, удостоїли звання Героя Радянського Союзу посмертно за проявлені "мужність і героїзм у боротьбі з нацистами".

Вважається, що в роки війни розвідника закинули на територію Західної України, яка на той час була окупована армією Німеччини. Як пишуть російські ЗМІ, "Кузнєцов проводив ліквідації генералів і представників окупаційної адміністрації," а в 1944 році був убитий в перестрілці з бійцями УПА. Є ще версія, згідно з якою Кузнєцов підірвав себе гранатою.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з розвідданими, окупанти в ОРДЛО посилено вербують новобранців у свої формування. Повідомляється, що на вулицях з'явилося більше реклами із закликами вступати в місцеві збройні угруповання. Чоловіків призовного віку затримують і відправляють на збори з "резервістами". Місцева влада посилює пропаганду на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.