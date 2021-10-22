Львов отказалась выдать России останки советского разведчика, несмотря на решение суда

Львовский мэр сообщил, что позиция городских властей по этому вопросу "однозначна", добавив, что сотрудничество с другой стороной не предвидится.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что не намерен выдавать разрешение о передаче останков бывшего сотрудника НКВД Николая Кузнецова родственникам, несмотря на решение суда. Об этом в минувшую пятницу он написал на своей странице в соцсети.

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Кассационный административный суд Украины 15 сентября постановил, что львовская мэрия должна позволить родственникам Николая Кузнецова перезахоронить его останки.

Сейчас останки Кузнецова находятся во Львове, в могиле на Холме Славы, а его родственники хотели бы перевезти их в Екатеринбург. В суд по этому вопросу обращалась племянница Кузнецова.

В ответ на это Садовой задает встречный вопрос — о том, "не хочет ли российская сторона вернуть 121 гражданина Украины, которые сегодня находятся в местах заключения на территории РФ по политическим и религиозным мотивам, а также еще 296 человек, которые содержатся в нечеловеческих условиях на оккупированных территориях". "Наша позиция однозначная: мы не сотрудничаем с оккупантами!" — заявляет Садовой.

В прошлом году руководство Свердловской Области РФ направило запрос в львовскую мэрию с просьбой передать останки Кузнецова, который в годы Второй мировой был сотрудников НКВД. Кузнецова, за его деятельность, удостоили звания Героя Советского Союза посмертно за проявленные "мужество и героизм в борьбе с нацистами".

Считается, что в годы войны разведчика забросили на территорию Западной Украины, которая на то время была оккупирована армией Германии. Как пишут российские СМИ, "Кузнецов проводил ликвидации генералов и представителей оккупационной администрации," а в 1944 году был убит в перестрелке с бойцами УПА. Есть еще версия, согласно которой Кузнецов подорвал себя гранатой.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно разведданным, оккупанты в ОРДЛО усиленно вербуют новобранцев в свои формирования. Сообщается, что на улицах появилось больше рекламы с призывами вступать в местные вооруженные группировки. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют на сборы с "резервистами". Местные власти усиливают пропаганду на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.