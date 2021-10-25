Воды в больницах нет, персонала не хватает: в ОРДЛО критическая ситуация с COVID-19 (фото, видео)

Из-за тяжелой ситуации с вирусом в ОРДЛО под посольством РФ прошла акция.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей ситуация с COVID-19 критическая — две трети больниц заполнены больными коронавирусом, медицинского персонала не хватает. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Согласно информации, в большинстве оккупированных городов гинекологические отделения заполнены больными COVID-19, из-за чего операции "по-женскому" проводят только в Донецке и Луганске в ограниченном количестве.

"Исключение составляют только отделения онкологические, их пока не отдают под COVID-19", — заявили правозащитники.

Также сообщается, что в медучреждениях не хватает персонала, а в больницах многих городов нет воды. Вакцинация на оккупированных территориях не проводится.

Из-за неутешительной ситуации с лечением коронавируса в ОРДЛО под посольством РФ в Киеве собрались около 10 активистов, передает PavlovskyNews. Они принесли мешок, символизирующий труп умершего от COVID-19. Участники акции выступают против политики изоляции и непредоставления жителям в оккупации "адекватной медицинской помощи во время пандемии".

[ + – ] Мешок символизирует труп умершего от вируса

[ + – ] Фотографии с мешками

На месте работает много прессы, несмотря на небольшой масштаб мероприятия. Активисты повесили на заборе фотографии с изображением заполненных медицинских мешков и подписью, что это умершие во дворе больницы им. Калинина города Донецка.

[ + – ] протест под посольством РФ

Протестующие уверены, что в ОРДЛО вирус набрал критические обороты на фоне нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции.

Участники акции утверждают, что Россия не только не пытается помочь людям в оккупации, но и не дает возможности выехать из ОРДЛО для вакцинации и лечения в Украине.

Отметим, что на неокупированной территории Украины в некоторых больницах также сложная ситуация с коронавирусом. К примеру, в Одессе, где реанимации для тяжелых пациентов практически переполнены.

Как сообщалось, недавно в Украине в "красную" зону эпидемиологической опасности попали еще две области — Ровенская и Николаевская. Ожидается, что из-за стремительного роста COVID-больных в "красную" зону попадет и Киев в ближайшие дни.