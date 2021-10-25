Води в лікарнях немає, персоналу не вистачає: в ОРДЛО критична ситуація з COVID-19 (фото, відео)

Через важку ситуацію з вірусом в ОРДЛО під посольством РФ відбулася акція.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей ситуація з COVID-19 критична — дві третини лікарень заповнені хворими коронавірусом, медичного персоналу не вистачає. Про це повідомляє Східна правозахисна група у Facebook.

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Згідно з інформацією, у більшості окупованих міст гінекологічні відділення заповнені хворими COVID-19, через що "жіночі" операції проводять тільки в Донецьку та Луганську в обмеженій кількості.

"Виняток становлять тільки відділення онкологічні, їх поки не віддають під COVID-19", — заявили правозахисники.

Також повідомляється, що в медустановах не вистачає персоналу, а в лікарнях багатьох міст немає води. Вакцинацію на окупованих територіях не проводять.

Через невтішну ситуацію з лікуванням коронавірусу в ОРДЛО під посольством РФ у Києві зібралися близько 10 активістів, передає PavlovskyNews. Вони принесли мішок, який символізує труп померлого від COVID-19. Учасники акції виступають проти політики ізоляції та ненадання мешканцям в окупації "адекватної медичної допомоги під час пандемії".

[ + – ] Мішок символізує труп померлого від вірусу

[ + – ] Фотографії з мішками

На місці працює багато преси, незважаючи на невеликий масштаб заходу. Активісти повісили на паркані фотографії із зображенням заповнених медичних мішків і підписом, що це померлі люди у дворі лікарні ім. Калініна міста Донецька.

[ + – ] протест під посольством РФ

Протестувальники впевнені, що в ОРДЛО вірус набрав критичних обертів на тлі нестачі вакцин, медикаментів і навіть засобів дезінфекції.

Учасники акції стверджують, що Росія не тільки не намагається допомогти людям в окупації, але й не дає можливості виїхати з ОРДЛО для вакцинації та лікування в Україні.

Відзначимо, що на неокупованій території України в деяких лікарнях також складна ситуація з коронавірусом. Наприклад, в Одесі, де реанімації для важких пацієнтів практично переповнені.

Як повідомлялося, нещодавно в Україні в "червону" зону епідеміологічної небезпеки потрапили ще дві області — Рівненська та Миколаївська. Очікується, що через стрімке зростання COVID-хворих у "червону" зону потрапить і Київ у найближчі дні.