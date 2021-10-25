Все больше украинских педагогов проходят вакцинацию: обновленная статистика

В лидерах по вакцинации среди учителей оказались Николаевская и Киевская области.

В Украине все больше педагогов прививаются от коронавируса. На сегодня как минимум один раз вакцинацию прошли около 90% работников учреждений общего среднего образования, сообщил в Telegram-канале глава Минобразования Сергей Шкарлет.

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"Педагоги продолжают вакцинироваться от COVID-19. Обновленные показатели статистики свидетельствуют о высоком уровне ответственности педагогов перед своими учениками, коллегами, обществом.

По состоянию на 25 октября крайней мере одну дозу прививки получили 88,2% работников учреждений общего среднего образования. Двумя дозами вакцинировано почти 400 тыс. педагогов по всей стране", — написал Шкарлет.

Самый высокий уровень вакцинации демонстрируют области (полный и неполный цикл вакцинации):

Николаевская — 98%;

Киевская — 95,5%;

Харьковская — 94,6%;

Донецкая — 92,7%;

Хмельницкая — 91,6%.

Порог прививки у 80% работников школ (полный и неполный цикл вакцинации) не достигнуто лишь в одном-единственном регионе — Ровенской области. Министр высказал уверенность, что местная власть исправит это в ближайшие сроки.

Также Шкарлет напомнил, что с 25 октября на каникулах находятся 8 тыс. школ.

"В регионах, попавших в "красную зону", на каникулах или дистанционном обучении находятся УСО, не достигшие показателя вакцинации в 100%. В частности, в Одесской области — 149 школ, в Донецкой — 93, в Запорожской — 47", — добавил чиновник и призвал всех работников образования вакцинироваться.

Отметим, по состоянию на 18 октября по крайней мере одну дозу препарата получили 86% работников учреждений общего среднего образования.

Напомним, приказ о введении обязательной вакцинации для работников образования вступил в силу 7 октября. Привитыми от COVID-19 должны быть сотрудники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.