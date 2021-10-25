Усе більше українських педагогів проходять вакцинацію: оновлена статистика

У лідерах із вакцинації серед учителів опинилися Миколаївська та Київська області.

В Україні все більше педагогів прищеплюються від коронавірусу. На сьогодні як мінімум один раз вакцинацію пройшли майже 90% працівників установ загальної середньої освіти, повідомив у Telegram-каналі глава Міносвіти Сергій Шкарлет.

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"Педагоги продовжують вакцинуватися від COVID-19. Оновлені показники статистики свідчать про високий рівень відповідальності педагогів перед своїми учнями, колегами, суспільством.

Станом на 25 жовтня принаймні одну дозу щеплення отримали 88,2% працівників установ загальної середньої освіти. Двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні", — написав Шкарлет.

Найвищий рівень вакцинації демонструють області (повний і неповний цикл вакцинації):

Миколаївська — 98%;

Київська — 95,5%;

Харківська — 94,6%;

Донецька — 92,7%;

Хмельницька — 91,6%.

Поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний і неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному-єдиному регіоні — Рівненській області. Міністр висловив упевненість, що місцева влада виправить це в найближчі терміни.

Також Шкарлет нагадав, що з 25 жовтня на канікулах перебувають 8 тис. шкіл.

"У регіонах, які потрапили в "червону зону", на канікулах або дистанційному навчанні перебувають ЗСО, які не досягли показника вакцинації 100%. Зокрема, в Одеській області — 149 шкіл, у Донецькій — 93, у Запорізькій — 47", — додав чиновник і закликав усіх працівників освіти вакцинуватися.

Зазначимо, станом на 18 жовтня принаймні одну дозу препарату отримали 86% працівників установ загальної середньої освіти.

Нагадаємо, наказ про введення обов'язкової вакцинації для працівників освіти набув чинності 7 жовтня. Щепленими від COVID-19 повинні бути співробітники установ професійної (професійно-технічної освіти), професійної передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів.