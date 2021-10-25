В Крыму смертность от COVID-19 бьет все рекорды: морги не справляются с работой

Жители Крыма жалуются, что им выдают тела умерших родственников "в плохом состоянии".

В оккупированном Крыму ситуация с коронавирусом критическая, так как местные морги не успевают принимать тела умерших от COVID-19. Об этом пишет "Коммерсант".

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По словам так называемого врио министра здравоохранения Константина Скорупского, из-за роста смертности увеличилась нагрузка на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомические отделения.

Появились даже жалобы от жителей оккупированного Симферополя. Люди сообщают, что им выдают тела умерших родственников в плохом состоянии. В связи с этим оккупационные власти планируют закупить модульное холодильное оборудование, чтобы разгрузить морги и хранить тела умерших в более или менее надлежащих условиях.

Как известно, в Крыму оккупанты запретили выходить на улицу людям старше 65 лет из-за обострения ситуации с коронавирусом. Ограничение будет действовать в период с 25 октября до особого распоряжения оккупационных властей.

Однако существуют и другие ограничения для жителей полуострова. Так, в период с 23:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Посетителям развлекательных учреждений, салонов красоты и мест общественного питания на входе нужно будет предъявлять QR-код с информацией о прохождении курса вакцинации от COVID-19.

Фокус уже писал, что в ОРДЛО ситуация с коронавирусом не лучше. Две трети больниц в оккупации заполнены инфицированными пациентами, COVID-больными заполняются даже отделения медучреждений другой специализации. К примеру, стационары в гинекологии, из-за чего операции "по-женскому" делают сейчас только в Донецке и Луганске. Проблемой также является нехватка медперсонала и отсутствие воды в некоторых больницах.

Под посольством РФ в Киеве 25 октября прошла акция неравнодушных к ситуации с COVID-19 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Активисты выступили против политики изоляции по отношению к оккупированным регионам и отметили, что Россия не только не беспокоится о больных гражданах в "Л/ДНР", но и не дает возможности вылечиться и привиться в Украине.