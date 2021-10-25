У Криму смертність від COVID-19 б'є всі рекорди: морги не справляються з роботою

Жителі Криму скаржаться, що їм видають тіла померлих родичів "у поганому стані".

В окупованому Криму ситуація з коронавірусом критична, тому що місцеві морги не встигають приймати тіла померлих від COVID-19. Про це пише "Комерсант".

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За словами так званого т.в.о. міністра охорони здоров'я Костянтина Скорупського, через зростання смертності збільшилося навантаження на судово-медичну експертизу і патологоанатомічні відділення.

З'явилися навіть скарги від жителів окупованого Сімферополя. Люди повідомляють, що їм видають тіла померлих родичів у поганому стані. Через це окупаційна влада планує закупити модульне холодильне обладнання, щоб розвантажити морги і зберігати тіла померлих в більш-менш належних умовах.

Як відомо, в Криму окупанти заборонили виходити на вулицю людям старшим 65 років через загострення ситуації з коронавірусом. Обмеження діятиме в період з 25 жовтня до особливого розпорядження окупаційної влади.

Однак існують і інші обмеження для жителів півострова. Так, в період з 23:00 до 08:00 заборонено роботу ресторанів, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування, за винятком обслуговування на винос. Відвідувачам дозвільних установ, салонів краси і місць громадського харчування на вході потрібно буде пред'являти QR-код з інформацією про проходження курсу вакцинації від COVID-19.

Фокус вже писав, що в ОРДЛО ситуація з коронавірусом не краща. Дві третини лікарень в окупації заповнені інфікованими пацієнтами, COVID-хворими заповнюються навіть відділення медзакладів іншої спеціалізації. Наприклад, стаціонари в гінекології, через що операції "по-жіночому" роблять зараз тільки в Донецьку і Луганську. Проблемою також є брак медперсоналу і відсутність води у деяких лікарнях.

Під посольством РФ у Києві 25 жовтня пройшла акція небайдужих до ситуації з COVID-19 на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Активісти виступили проти політики ізоляції стосовно окупованих регіонах і зазначили, що Росія не тільки не турбується про хворих громадян в "Л/ДНР", але і не дає можливості вилікуватися і зробити щеплення в Україні.