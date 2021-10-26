США включили Украину в список "очень высокого риска" заболевания COVID-19

Американский регулятор CDC пришел к выводу, что даже вакцинированным туристам ездить в Украину небезопасно.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в понедельник, 25 октября, включили Украину в список стран с очень высоким риском заболевания COVID-19 и в связи с этим рекомендуют американцам воздержаться от поездок в страну. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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"Избегайте поездок в Украину. Если вы должны поехать туда, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой. Из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные туристы могут подвергаться риску заражения и распространения вариантов COVID-19", — сообщили в CDC.

Ранее Украина находилась на третьем уровне риска ("высокий"), однако из-за ситуации с распространением коронавирусной болезни внутри страны было принято решение перевести ее на четвертый ("очень высокий"). Для определения очень высокого уровня опасности на территории государства за последние 28 дней должно быть зарегистрировано более 500 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей.

Как пишет CNN, на 4-м уровне также находятся:

• Австрия

• Багамские острова

• Ботсвана

• Хорватия

• Греция

• Ирландия

• Ямайка

• Мальдивы

• Швейцария

• Таиланд

• Турция

• Великобритания

Что касается Британии, то эта страна находится в списке "очень высокого риска" с 19 июля, Греция там пребывает со 2 августа, а Таиланд с 9 августа. Всего в этом списке находятся 77 стран.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине был поставлен рекорд по числу смертей от коронавируса — этот показатель превысил 730 случаев. Инфекция подтвердилась у еще 19 120 человек.

Тем временем эксперты Киевской школы экономики утверждают, что скоро ежесуточное число новых случаев COVID-19 достигнет 30 тысяч.