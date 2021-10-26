США внесли Україну до списку "дуже високого ризику" захворювання COVID-19

Американський регулятор CDC дійшов висновку, що навіть вакцинованим туристам їздити в Україну небезпечно.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) у понеділок, 25 жовтня, внесли Україну до списку країн із дуже високим ризиком захворювання на COVID-19 й у зв'язку з цим рекомендують американцям утриматися від поїздок до країни. Про це йдеться на офіційному вебсайті відомства.

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"Уникайте поїздок до України. Якщо ви повинні поїхати туди, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою. Через поточну ситуацію в Україні навіть повністю вакциновані туристи можуть наражатися на ризик зараження та поширення варіантів COVID-19", — повідомили в CDC.

Раніше Україна перебувала на третьому рівні ризику ("високий"), проте через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби всередині країни було ухвалено рішення перевести її на четвертий ("дуже високий"). Для визначення дуже високого рівня небезпеки на території держави протягом останніх 28 днів має бути зареєстровано понад 500 випадків зараження коронавірусом на 100 тисяч жителів.

Як пише CNN, на 4-му рівні також знаходяться:

• Австрія;

• Багамські острови;

• Ботсвана;

• Хорватія;

• Греція;

• Ірландія;

• Ямайка;

• Мальдіви;

• Швейцарія;

• Таїланд;

• Туреччина;

• Великобританія.

Щодо Британії, то ця країна перебуває у списку "дуже високого ризику" з 19 липня, Греція там перебуває з 2 серпня, а Таїланд із 9 серпня. Загалом у цьому списку перебувають 77 країн.

Нагадаємо, минулої доби в Україні було поставлено рекорд за кількістю смертей від коронавірусу — цей показник перевищив 730 випадків. Інфекція підтвердилася ще у 19 120 осіб.

Тим часом експерти Київської школи економіки стверджують, що незабаром щодобова кількість нових випадків COVID-19 досягне 30 тисяч.