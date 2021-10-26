Сотрудники полиции Киева незаконно продавали оружие и боеприпасы, — Прокуратура

Подозреваемых задержали после оперативной закупки патронов на 10 тыс. грн и взрывчатых веществ общей стоимостью свыше 30 тыс. грн.

В Киеве Госбюро расследований выявило сотрудников правоохранительных ведомств, которые были участниками преступной группы. Сообщение об этом опубликовала пресс-службы Киевской горпрокуратуры.

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Как отмечается, действующие сотрудники правоохранительных органов хранили и сбывали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку и взрывные устройства.

Организатором такого "бизнеса", согласно материалам следствия, был человек из патрульной службы полиции особого назначения ГУ НП в г. Киев. Сообщается, что подозреваемый вовлек в такую деятельность других лиц и договорился c теми, у кого был доступ к оружию, среди них сотрудники полиции и военнослужащие.

В ходе следствия подтвердилась информация о том, что незаконно приобретенное оружие у подозреваемых находилось в гаражном кооперативе г. Краматорск (Донецкая область). Все вопросы логистики и сбыта обсуждали при личной встрече и с помощью онлайн-средств связи. Об этом говорится в материалах следствия, в которых также значится информация о том, что подозреваемых задержали после оперативной закупки патронов на 10 тыс. грн и взрывчатых веществ общей стоимостью свыше 30 тыс. грн.

Накануне представителей преступной группы задержали с поличным. В ходе обыска гаражей и жилья подозреваемых был обнаружен целый арсенал оружия, боепатронов и взрывчатки.

Следствие продолжаются.

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