Співробітники поліції Києва незаконно продавали зброю та боєприпаси, — Прокуратура

Підозрюваних затримали після оперативної закупівлі патронів на 10 тис. грн та вибухових речовин загальною вартістю понад 30 тис. грн.

У Києві Держбюро розслідувань виявило працівників правоохоронних відомств, які були учасниками злочинної групи. Повідомлення про це опублікувала пресслужба Київської міськпрокуратури.

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Як зазначається, чинні правоохоронці зберігали та збували вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухівку та вибухові пристрої.

Організатором такого "бізнесу", згідно з матеріалами слідства, була людина із патрульної служби поліції особливого призначення ГУ НП у м. Київ. Повідомляється, що підозрюваний залучив до такої діяльності інших осіб і домовився з тими, хто мав доступ до зброї, серед них співробітники поліції та військовослужбовці.

Під час слідства підтвердилася інформація про те, що незаконно придбана зброя у підозрюваних перебувала у гаражному кооперативі м. Краматорськ (Донецька область). Усі питання логістики та збуту обговорювали під час особистої зустрічі та за допомогою онлайн-засобів зв'язку. Про це йдеться у матеріалах слідства, у яких також значиться інформація про те, що підозрюваних затримали після оперативної закупівлі набоїв на 10 тис. грн та вибухових речовин загальною вартістю понад 30 тис. грн.

Напередодні представників злочинної групи затримали на місці злочину. Під час обшуку гаражів та житла підозрюваних було виявлено цілий арсенал зброї, боєпатронів та вибухівки.

Слідство продовжується.

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