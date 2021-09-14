"Я вихований російською": поліцейський у Хмельницькому відмовився спілкуватися українською мовою

Прибувши на виклик, щоб врятувати кота, правоохоронець потрапив у "мовні" дебати з жінкою, котра викликала його.

У Хмельницькому співробітник тактичного загону патрульної поліції прибув на виклик, після чого відмовився спілкуватися з жінкою державною мовою, аргументуючи тим, що він вихований російською. Громадянка емоційно нагадала поліцейському про існування мовного закону в Україні. Відео опубліковане на Facebook сторінці депутата обласної ради Хмельницької області Віктора Бурлика.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

[ + – ] У Хмельницькому патрульний відмовився спілкуватися українською

Ймовірно, поліцейські були викликані для вирішення якоїсь проблеми з котом, але після звернення поліцейського до жінки російською мовою, почалася словесна перепалка.

Після інциденту українцям нагадали про те, що згідно зі статтею 9 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, існують категорії громадян, які зобов'язані говорити українською мовою, і в разі порушення цих вимог, необхідно викликати поліцію.

Сам поліцейський повідомив громадянці, що він вихований російською. Після перепалки замість нього продовжив спілкування інший співробітник поліції, при чому вже державною мовою.

Нові поправки в "мовний" закон від 16 січня 2021 року викликали бурхливу реакцію громадськості. Раніше ми повідомляли про акції протесту під Верховною Радою, де протестувальники влаштували бійку з правоохоронними органами через "пом'якшувальні" поправки.

Також ми повідомляли, що в лютому співробітницю криворізького відділення "Укрпошти" звільнили за порушення "мовного" закону