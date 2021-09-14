"Я воспитан на русском": полицейский в Хмельницком отказался общаться на украинском языке

Прибыв на вызов, чтобы "выяснить ситуацию" с котом, правоохранитель попал в "языковые" дебаты с вызвавшей его женщиной.

В Хмельницком сотрудник тактического отряда патрульной полиции прибыл на вызов, после чего отказался общаться с женщиной на государственном языке, аргументируя тем, что он воспитан на русском. Гражданка эмоционально напомнила полицейскому о существовании языкового закона в Украине. Видео опубликовано на Facebook странице депутата областного совета Хмельницкой области Виктора Бурлыка.

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[ + – ] В Хмельницком патрульный отказался общаться на украинском

Вероятно, полицейские были вызваны для решения некой проблемы с котом, но после обращения полицейского к женщине на русском языке, началась словесная перепалка.

После инцидента украинцам напомнили о том, что согласно статье 9 Закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, существуют категории граждан, которые обязаны говорить на украинском языке и в случае нарушения этих требований, необходимо вызывать полицию.

Сам полицейский сообщил гражданке, что он воспитан на русском. После перепалки вместо него продолжил общение другой сотрудник полиции, при чем уже на государственном языке.

Новые поправки в "языковом" законе от 16 января 2021 года вызвали бурную реакцию общественности. Ранее мы сообщали об акции протеста под Верховной Радой, где протестующие устроили потасовку с правоохранительными органами из-за "смягчающих" поправок.

Также мы сообщали, что в феврале сотрудницу криворожского отделения "Укрпочты" уволили, за нарушение "языкового" закона