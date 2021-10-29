Везут покойников в Киев. Как частные крематории решат вопрос нехватки мест на кладбищах

Почему в Украине нет частной кремации, когда в Днепре и Львове появятся крематории и сколько стоит оборудование для них из Германии.

Когда Андрей Ященко пришел работать в киевский крематорий, поначалу ему было не по себе — здешняя атмосфера казалась слишком мрачной.

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— Конечно, я никогда не мечтал работать в крематории, но так получилось, — мягко улыбается ведущий инженер специализированного коммунального предприятия. Андрей рассказывает о том, как работал экологом в Днепровской районной администрации Киева, но потом городские департаменты экологии упразднили, пришлось искать новое место. От должности в крематории отказываться не стал, и вот уже десять лет работает здесь. За это время научился абстрагироваться от того, что происходит вне офисных стен:

— Ты просто приходишь на свое рабочее место, и оно ничем не отличается от любого другого, в кабинете ничто не напоминает о крематории.

В Украине работают всего три крематория — в Киеве, Одессе и Харькове. Для сравнения, в Чехии их 27, в Польше — 65

Мы идем по раскинувшимся на холме галереям колумбария, залитым осенним рассеянным светом. На большинстве черных мраморных табличек, компактно усеявших земляной откос, датой смерти значатся 2020 и 2021 годы — пандемия существенно увеличила нагрузку на крематорий. Если до распространения коронавируса в день проводили около 60 процессий, то прошлой зимой их количество выросло до 120. В итоге крематорий работал на пределе возможностей: 60 кремаций укладываются в световой день, а вот при пиковой нагрузке сжигание происходило и в ночную смену. Всего в 2020 году здесь кремировали 19,5 тыс. умерших, за год до этого — 16 тыс.

За прошедшие полтора года под урны с прахом использовали почти всю территорию рядом с административным корпусом. Земли для захоронений в колумбарии, по словам Ященко, хватит еще на год. Одним из вариантов решения проблемы может стать строительство колумбарной стены, что позволит размещать урны вертикально, а не закапывать, как сейчас. Но кардинально ситуацию это не изменит, так что столице пора задумываться о втором крематории с современным оборудованием, уверяет инженер.

[ + – ] Последствия. Инженер Андрей Ященко говорит, что пандемия существенно увеличила нагрузку на крематорий

Немало клиентов забирают прах после кремации, чтобы подзахоронить в могилы к родственникам на кладбищах. Это удобно — в поминальные дни можно приехать в одно место. Лишь немногие решают просто развеять прах умершего. Ященко связывает это с культурными особенностями и религиозными традициями украинцев: многие верующие убеждены, что тело должно быть погребено. К слову, коммунальное предприятие предоставляет неожиданную услугу по развеиванию праха, детальное описание которой дается в прейскуранте: сотрудник крематория получает в урнохранилище "кулек с прахом" и развеивает его на отведенной для этого площадке на расстоянии 500 м от здания. Стоит это 96 грн.

— Неужели кто-то заказывает такую услугу? — удивляюсь я.

Андрей Ященко невозмутим:

— Не все люди хотят самостоятельно развеивать прах. Некоторым это сложно сделать, тогда наши сотрудники могут помочь.

В целом процессия в крематории обходится в сумму около 3,5 тыс. грн. Собственно, кремация стоит 445–490 грн, в зависимости от гроба, захоронение — 290–364 грн (летом и зимой соответственно). В остальные расходы входят подготовка тела покойного, оформление свидетельства о смерти, организация обряда прощания.

Храм неба — киевский колумбарий

В центре колумбария белеет "ракушка" — зал прощания, построенный в 1975 году по проекту архитекторов Авраама Милецкого, Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко. Сами они называли свое детище "Храмом неба". Хотя "белеет" — это уже художественное преувеличение, сегодня здание с бетонными полусферами хоть и остается шедевром советского модернизма, всем своим видом требует капитального ремонта. В 2020 году из горбюджета на реконструкцию крематория выделили 20,3 млн грн, однако работы не начались. Как объясняет Андрей Ященко, проект был готов, определили подрядчика, но в начале этого года здание попало в список объектов культурного наследия.

— Нам сказали, что старый проект не годится, нужен новый, который необходимо заново согласовывать. Теперь непонятно, когда выделят деньги на ремонт, — говорит инженер.

[ + – ] Зал прощания, построенный в 1975 году по проекту архитекторов Авраама Милецкого, Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко

В советское время никто не задумывался о том, что крематорий должен быть оснащен очистительными системами, долгие годы выбросы из печей не фильтровались. Недавно здесь установили специальное оборудование. Как уверяет Ященко, все выбросы на предприятии соответствуют нормам. Кремация считается гораздо экологичнее захоронений на кладбищах, однако в Украине своя специфика: проблема — в ритуальной атрибутике. На Западе все четко регламентировано: кремировать можно лишь в простых гробах, в хлопчатобумажной одежде. В нашей стране такие ограничения законодательно не предусмотрены, для кремации часто покупают дорогие лакированные гробы, что в итоге влияет на выбросы.

Кремационный туризм

В Украине работают всего три крематория — в Киеве, Одессе и Харькове. Для многомиллионной страны это ничтожно мало. Для сравнения, в Чехии их 27, в Польше — 65. При этом в 2019 году в Украине кремировали 27 тыс. человек, а в 2020-м — уже 39 тыс., это 8% от общего количества погребений.

В результате в стране получил развитие "кремационный туризм". В столицу везут кремировать людей из всех регионов Украины. Похожая ситуация в Одессе и Харькове, в последний, в частности, везут покойников из Днепра. Траты на погребение при этом вырастают в два-три раза из-за транспортной логистики. Но нехватка мест на кладбищах заставляет украинцев соглашаться на такие расходы.

Кремация считается гораздо экологичнее захоронений на кладбищах, однако в Украине своя специфика: проблема — в ритуальной атрибутике

В Днепре о собственном крематории заговорили в октябре 2017 года, но после началась чехарда с переносом сроков. В 2018-м горсовет анонсировал строительство на 2019-й, потом начало работ перенесли на 2020-й, в этом году строительство снова отложили. Весной здесь утвердили окончательный эскиз проекта. По словам Михаила Лысенко, заместителя мэра Днепра по вопросам благоустройства, для оснащения крематория используют самые современные технологии.

— Мы остановились на немецком варианте, закажем оборудование у компании IFZW International. Такого оснащения еще нет ни в одной из стран СНГ, — подчеркивает в разговоре с Фокусом Лысенко. Во-первых, оно позволяет в значительной степени минимизировать расходы газа для работы печей. Во-вторых, экологичность всех процессов обеспечивается тремя системами очистки. Если по украинским нормам, которые остались со времен Советского Союза, крематорий должен располагаться на расстоянии минимум 500 м от жилых домов, то в Германии — всего 50 м. В Днепре решили перестраховаться: новый комплекс построят на Запорожском шоссе на расстоянии 1350 м от ближайшего жилого дома.

[ + – ] На сегодняшний день в Украине всего три крематория

Идея строительства крематория в Днепре, как уверяет Лысенко, частным ритуальным конторам пришлась не по нраву.

— Они прикинули, что если в городе появится крематорий, то они не смогут "обилечивать" людей за места на кладбище, гробы будут никому не нужны, так же, как венки, оградки, памятники. И что они начали делать? Ходить по дворам домов, которые находятся в 1,5 км [от места будущего строительства], и проводить опрос на тему: "А как вы относитесь к тому, что во дворе вашего дома будет стоять крематорий?" Конечно, любой человек на такой вопрос сразу скажет: "Я не хочу". Людей специально накручивали, а нам всячески мешали, даже тендер провести не давали, — рассказывает чиновник.

В то же время мэрия неоднократно публиковала информацию о том, где именно построят комплекс, а Лысенко в соцсетях показывал видео из немецкого крематория и объяснял принцип его работы. Интересно, что тепло, вырабатываемое от кремаций, в Германии используется для обогрева жилых домов и социальных учреждений. В Днепре к такой идее вряд ли отнесутся с пониманием, поэтому в мэрии продумывают другой проект: генерировать из тепла электроэнергию и сбрасывать в общую сеть по зеленому тарифу.

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— Мы будем создавать не что-то мрачное, черное, страшное. Это будет обычное современное здание, так что если человек не будет знать, то он даже не догадается, что это крематорий, — комментирует Лысенко. По его словам, завод-изготовитель установил крематории в 15 странах мира, они управляются дистанционно из немецкого офиса. Если происходит сбой в работе или выбросы в окружающую среду превышают допустимую норму, крематорий автоматически отключается. Компании IFZW International придется ежегодно платить за обслуживание крематория, однако в мэрии не могут назвать сумму.

Проектная документация полностью готова. Стоимость оборудования обойдется городу в €3 млн, строительство объекта — около €600 тыс. Как отмечает Лысенко, серьезные финансовые затраты — это еще одна причина, по которой реализация проекта затянулась, но средства уже заложены в бюджет на 2022 год.

С надеждой на инвестора: крематорий во Львове

Днепр — не единственный город в Украине, где уже много лет планируют построить ритуальный комплекс. В прошлом году Львовский горсовет согласовал выделение двух гектаров земли под крематорий на Голосковском кладбище. Однако этой весной бюджетная комиссия мэрии отказалась выделить деньги на разработку архитектурного проекта. Местные СМИ связывали это решение с высказываниями члена комиссии Руслана Кошулинского о том, что 90% львовян исповедуют христианство, где нет традиции кремации.

Как объясняет Александр Одинец, возглавляющий департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета, на самом деле причина отказа комиссии заключалась в технических моментах, которые быстро решили. Архитектурный конкурс на проект крематория во Львове все же состоялся, на днях мэрия опубликовала его результаты: победителем стала команда из Мариуполя, работающая сейчас в Берлине.

Религиозный фактор также влияет на внедрение и распространение более экологических способов погребения людей в Украине, чем обычное захоронение

Строительство крематория во Львове обусловлено конкретной причиной: на кладбищах острый дефицит земли для захоронений. По словам Александра Одинца, территории хватит еще на год-полтора.

— Сейчас мы работаем в двух направлениях — как строительства крематория, так и расширения действующих кладбищ. Все-таки мы обязаны обеспечить возможность традиционных погребений как альтернативу кремации, — объясняет чиновник. В ближайшей перспективе речь идет о расширении Голосковского кладбища на 10 га и Сиховского кладбища — на 16 га.

Катастрофическая нехватка земли на кладбищах — общая проблема. О дефиците территории говорят и Михаил Лысенко в Днепре, и Андрей Ященко в Киеве, да и в других городах ситуация не лучше. Крематории могут стать реальным решением проблемы, но тратить бюджетные деньги на их строительство большинство регионов не готовы.

Во Львове не называют возможную стоимость крематория. Точных сроков начала работ тоже нет, но, как отмечает Одинец, разработка проектной документации займет около полугода, само строительство — еще год. По словам чиновника, все зависит от того, какие средства привлекут для реализации проекта.

[ + – ] Катастрофическая нехватка земли на кладбищах — общая проблема

— Если это будет государственно-частное партнерство, то процедура может немного затянуться из-за поиска частного инвестора. В любом случае это можно сделать в течение двух лет, — комментирует представитель мэрии.

Проблема в том, что по закону строительство ни частных, ни даже партнерских крематориев в Украине невозможно, такие объекты могут быть лишь коммунальной формы собственности. Во Львове это понимают, но надеются, что в ближайшее время законодательство изменится и это позволит привлечь инвесторов.

Закон суров. Появятся ли в Украине частные крематории?

Несколько лет назад Министерство развития громад и территорий, а также Антимонопольный комитет пытались изменить ситуацию. Они разработали изменения в закон о погребении и похоронном деле, которые давали возможность строить частные крематории. В апреле 2018 года законопроект зарегистрировали в парламенте, ровно через год Комитет Верховной Рады по вопросам градостроительства рассмотрел документ и рекомендовал принять его в первом чтении. Однако в сессионный зал проект закона попасть не успел: состав парламента сменился, документ автоматически вернулся в Минрегион для доработки.

Тепло, вырабатываемое от кремаций, в Германии используется для обогрева жилых домов и социальных учреждений. В Днепре к такой идее вряд ли отнесутся с пониманием

Как рассказывает Андрей Ведмидь, начальник департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона, в 2020 году министерство разработало новый законопроект, реформирующий сферу погребения в стране. Документу предстоит пройти правовую экспертизу в Минюсте, затем его передадут на рассмотрение Кабмина.

Параллельно Комитет ВР по вопросам местного самоуправления, регионального развития и градостроительства создал рабочую группу по разработке законопроекта о реформировании сферы погребения и демонополизации рынка ритуальных услуг. В сентябре прошло очередное ее заседание, на котором обсуждали вопрос развития сети крематориев, опытом запуска такого рынка делились литовские коллеги.

О том, что крематории в Украине должны быть частными, говорит и заммэра Днепра Михаил Лысенко:

— Во всем цивилизованном мире крематории принадлежат частным собственникам, так должно быть и в Украине. Зачем городу вкладывать €3–4 млн в такое строительство, когда это могут сделать приватные компании, и заниматься аутсорсингом? Город лучше потратит средства на детские больницы или школы.

Галина Верцимаха, эксперт образовательного проекта "Лига антитраста", уверена, что готовность инвесторов строить крематории будет зависеть от того, насколько простыми и понятными будут правила игры.

— Этот бизнес не отличается от других, — подчеркивает она. — Для любого инвестора самое главное — понять, по каким правилам он будет играть, сохранятся ли эти правила на длительное время и не изменит ли власть свои решения на кардинально противоположные.

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Как считает эксперт, вопрос развития кремации в Украине не просто созрел, а перезрел, но сам по себе решиться не может. Здесь важна роль государства, оно должно пропагандировать среди населения альтернативные виды погребений, в том числе биозахоронения [прах помещается в урну с ростком, из которого вырастает дерево], возможность которых также закладывалась в прошлом законопроекте. В идеале, отмечает Верцимаха, к такой разъяснительной работе надо привлекать общественных и культурных деятелей, лидеров мнений и известных людей. Немаловажным является и взаимодействие с религиозными организациями, поскольку религиозный фактор также влияет на внедрение и распространение более экологических способов погребения людей, чем традиционное захоронение.