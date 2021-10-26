В Украине появился реестр педофилов

Пока что Единый реестр лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей, функционирует в тестовом режиме.

Единый реестр педофилов официально запущен, в нем значатся данные о 171 лице. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на своем официальном сайте.

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Сейчас сотрудники министерства, прокуратуры и судебных органов рассматривают личные дела осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, которые находится в местах лишения свободы, и добавляют информацию в реестр, чтобы даже по окончании тюремного срока данные о гражданах хранилась в базе.

Пока реестр продолжает работу в beta-режиме, но со временем будет запущена полная версия.

В эфире телеканала "Украина24" замглавы Минюста Елена Высоцкая объяснила, что делается это с тем, чтобы в учебные заведения, медучреждения, или организации, которые работают с детьми, не попадали на работу осужденные за упомянутые преступления. Доступ к реестру будет у сотрудников правоохранительных органов.

По словам Высоцкой, новые фамилии в реестре могут появиться только по решению суда — таким образом защищаются права человека и гарантируется беспристрастность сотрудников полиции.

Реестр педофилов в Украине был разработан по модели, которая сейчас используется в Норвегии, США и Канаде — в странах, где сравнительно давно существуют подобные базы данных.

В 2019 году ВР приняла закон, описывающий процедуру наполнения и работу "реестра педофилов". В том же году была ужесточена уголовная ответственность за сексуальные преступления против несовершеннолетних. В редакции первого чтения в тексте законопроекта присутствовало положение об использовании химической кастрации с согласия педофилов, однако из текста, рассматривавшегося во втором чтении, это положение убрали.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве подозреваемый в педофилии сбежал из-под стражи и сутки прятался в дымоходе. Мужчину по имени Евгений Замятин, которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетних, удалось задержать.