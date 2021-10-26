В Україні з'явився реєстр педофілів

Наразі Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей, функціонує в тестовому режимі.

Єдиний реєстр педофілів офіційно запущено, у ньому значаться дані про 171 особу. Про це повідомляє Міністерство юстиції на своєму офіційному сайті.

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Наразі співробітники міністерства, прокуратури та судових органів розглядають особисті справи засуджених за сексуальні злочини проти неповнолітніх, які перебувають у місцях позбавлення волі, та додають інформацію до реєстру, щоб навіть після закінчення тюремного терміну дані про громадян зберігалися в базі.

Поки що реєстр продовжує роботу в beta-режимі, але згодом буде запущено повну версію.

В ефірі телеканалу "Україна24" заступниця голови Мін'юсту Олена Висоцька пояснила, що робиться це для того, щоб до навчальних закладів, медустанов чи організацій, які працюють із дітьми, не потрапляли на роботу засуджені за згадані злочини. Доступ до реєстру матимуть правоохоронці.

За словами Висоцької, нові прізвища в реєстрі можуть з'явитися лише за рішенням суду — таким чином захищають права людини та гарантують неупередженість працівників поліції.

Реєстр педофілів в Україні був розроблений за моделлю, яку зараз використовують у Норвегії, США та Канаді — у країнах, де порівняно давно існують подібні бази даних.

У 2019 році ВР ухвалила закон, який описує процедуру наповнення та роботу "реєстру педофілів". У тому ж році було посилено кримінальну відповідальність за сексуальні злочини проти неповнолітніх. У редакції першого читання в тексті законопроекту було положення про використання хімічної кастрації за згодою педофілів, проте з тексту, який розглядали в другому читанні, це положення прибрали.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві підозрюваний у педофілії втік з-під варти та добу ховався у димарі. Чоловіка на ім'я Євген Замятін, якого підозрювали у зґвалтуванні неповнолітніх, вдалося затримати.