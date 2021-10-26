Под Радой голые активистки требовали прекратить "тарифный геноцид" (фото, видео)
По информации правоохранителей, среди задержанных девушек могли быть несовершеннолетние. А во время задержания возникла небольшая потасовка.
В Киеве под стенами Верховной Рады 26 октября прошла немногочисленная акция общественной организации "Защита обычных людей". Участники небольшого митинга требовали прекратить "тарифный геноцид населения", передает UBR.ua.
"Немедленно отменить тарифы на все коммунальные услуги и перевести деньги по счетам за газ, горячую и холодную воду, электроэнергию", – зачитал требование спикер мероприятия.
Когда мужчина выступал с речью трое девушек в веночках сняли из себя верхнюю одежду, под которой ничего не оказалось. Оголенные тела участниц акции были разрисованы, их сразу заметили правоохранители. Полицейские подошли к активисткам и накинули на них одежду, которую те держали в руках.
В процессе возникла небольшая потасовка с другими активистами, которые защищали голых митингующих. В результате правоохранители задержали, предварительно, несовершеннолетних участниц и увезли.
Другие участники митинга стояли держали в руках плакаты с надписями "Стоп тарифный геноцид", "Душегубы – геть". Один из транспарантов был посвящен столичному мэру Виталию Кличко, его обозвали "взбесившимся коррупционером".
Напомним, год назад движение Femen провело акцию под Офисом президента с призывом против насилия над женщинами. Они приурочили ее к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Напомним, год назад движение Femen провело акцию под Офисом президента с призывом против насилия над женщинами. Они приурочили ее к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.Оголенная активистка потребовала от власти ратификации Стамбульской конвенции, которая является главным международным актов по защите прав женщин.
Ранее в 2020 году активистка Femen напала на президента Владимира Зеленского, когда тот шел голосовать на избирательный участок со свовей супругой. Девушка обозвала президента сексистом.