Под Радой голые активистки требовали прекратить "тарифный геноцид" (фото, видео)

По информации правоохранителей, среди задержанных девушек могли быть несовершеннолетние. А во время задержания возникла небольшая потасовка.

В Киеве под стенами Верховной Рады 26 октября прошла немногочисленная акция общественной организации "Защита обычных людей". Участники небольшого митинга требовали прекратить "тарифный геноцид населения", передает UBR.ua.

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"Немедленно отменить тарифы на все коммунальные услуги и перевести деньги по счетам за газ, горячую и холодную воду, электроэнергию", – зачитал требование спикер мероприятия.

Когда мужчина выступал с речью трое девушек в веночках сняли из себя верхнюю одежду, под которой ничего не оказалось. Оголенные тела участниц акции были разрисованы, их сразу заметили правоохранители. Полицейские подошли к активисткам и накинули на них одежду, которую те держали в руках.

В процессе возникла небольшая потасовка с другими активистами, которые защищали голых митингующих. В результате правоохранители задержали, предварительно, несовершеннолетних участниц и увезли.

[ + – ] Голые активистки под Радой

[ + – ] Голые девушки под Радой [ + – ] Голые девушки под Радой [ + – ] Акция под Радой [ + – ] Акция под Радой

Другие участники митинга стояли держали в руках плакаты с надписями "Стоп тарифный геноцид", "Душегубы – геть". Один из транспарантов был посвящен столичному мэру Виталию Кличко, его обозвали "взбесившимся коррупционером".

Напомним, год назад движение Femen провело акцию под Офисом президента с призывом против насилия над женщинами. Они приурочили ее к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Напомним, год назад движение Femen провело акцию под Офисом президента с призывом против насилия над женщинами. Они приурочили ее к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.Оголенная активистка потребовала от власти ратификации Стамбульской конвенции, которая является главным международным актов по защите прав женщин.

Ранее в 2020 году активистка Femen напала на президента Владимира Зеленского, когда тот шел голосовать на избирательный участок со свовей супругой. Девушка обозвала президента сексистом.