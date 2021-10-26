Під Радою голі активістки вимагали припинити "тарифний геноцид" (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, серед затриманих дівчат могли бути неповнолітні. А під час затримання виникла невелика бійка.

У Києві під стінами Верховної Ради 26 жовтня відбулася нечисленна акція громадської організації "Захист пересічних людей". Учасники невеликого мітингу вимагали припинити "тарифний геноцид населення", повідомляє UBR.ua.

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"Негайно скасувати тарифи на всі комунальні послуги та переказати гроші за рахунками за газ, гарячу та холодну воду, електроенергію", – зачитав вимогу спікер заходу.

Коли чоловік виступав із промовою, троє дівчат у віночках зняли з себе верхній одяг, під яким нічого не виявилося. Оголені тіла учасниць акції були розмальовані, їх одразу помітили правоохоронці. Поліцейські підійшли до активісток і накинули на них одяг, який вони тримали в руках.

У процесі виникла невелика бійка з іншими активістами, які захищали голих мітингувальниць. У результаті правоохоронці затримали, попередньо, неповнолітніх учасниць і відвезли.

[ + – ] Голі активістки під Радою

[ + – ] Голі дівчата під Радою [ + – ] Голі дівчата під Радою [ + – ] Акція під Радою [ + – ] Акція під Радою

Інші учасники мітингу стояли в руках плакати з написами "Стоп тарифний геноцид", "Душегуби – геть". Один із транспарантів був присвячений столичному меру Віталію Кличку, його обізвали "розлюченим корупціонером".

Нагадаємо, рік тому рух Femen провів акцію під Офісом президента із закликом проти насильства над жінками. Вони приурочили її до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Нагадаємо, рік тому рух Femen провів акцію під Офісом президента із закликом проти насильства над жінками. Вони приурочили її до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Обнажена активістка вимагала від влади ратифікації Стамбульської конвенції, яка є головним міжнародним актом захисту прав жінок.

Раніше у 2020 році активістка Femen напала на президента Володимира Зеленського, коли той ішов голосувати на виборчу дільницю зі своєю дружиною. Дівчина обізвала президента сексистом.