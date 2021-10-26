На Ровенской АЭС произошла вспышка водорода: подробности ЧП

Радиационное и противопожарное состояние на РАЭС в пределах нормы, никто из персонала станции не пострадал.

26 октября произошла разгерметизация трубопровода с водородом на Ровенской АЭС. Об этом информирует пресс-служба предприятия.

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Инцидент произошел в 14:55 на эстакаде технологических трубопроводов.

В пресс-службе Ровенской АЭС заявили, что разгерметизировался трубопровод с водородом диаметром 38 мм, однако возгорания не случилось.

"Влияния на работу технологических систем Ровенской АЭС в результате этого события не произошло. Энергоблоки №1, №2 и №4 работают в штатном режиме. На энергоблоке №3 (ВВЭР-1000) продолжается текущий ремонт", — говорится в сообщении.

На предприятии также заверили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории после ЧП не изменялось и остается в пределах нормы.

ЧП на Ровенской АЭС прокомментировали в пресс-службе ГСЧС. Спасатели утверждают, что разгерметизация трубопровода и вспышка водорода без последующего горения случилась в городе Вараш на территории предприятия.

Персонал Ровенской АЭС, как отмечают в ГСЧС, оперативно перекрыл трубопровод, и пострадавших в результате ЧП нет.

"Радиационное и противопожарное состояние в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме. От ГСЧС привлечены 19 человек и 7 ед. техники", — подытожили в ведомстве.

Ранее Фокус рассказывал, что "Энергоатом" и Westinghouse Electric договорились о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС. Проект на $30 млрд был подписан в США в присутствии президента Владимира Зеленского.

Также Фокус сообщал, что хакеры взломали сайт БелАЭС и оставили пугающее предупреждение. Сообщение на сайте оставили от имени сотрудников станции, однако руководство БелАЭС заявило про хакерскую атаку.