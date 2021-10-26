На Рівненській АЕС стався спалах водню: подробиці НП

Радіаційний і протипожежний стан на РАЕС у межах норми, ніхто з персоналу станції не постраждав.

26 жовтня відбулася розгерметизація трубопроводу з воднем на Рівненській АЕС. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

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Інцидент стався о 14:55 на естакаді технологічних трубопроводів.

У пресслужбі Рівненської АЕС заявили, що розгерметизувався трубопровід із воднем діаметром 38 мм, проте спалаху не сталося.

"Впливу на роботу технологічних систем Рівненської АЕС внаслідок цієї події не відбулося. Енергоблоки №1, №2 та №4 працюють у штатному режимі. На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) триває поточний ремонт", — йдеться в повідомленні.

На підприємстві також запевнили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС та прилеглій території після НП не змінювався та залишається в межах норми.

НП на Рівненській АЕС прокоментували в пресслужбі ДСНС. Рятувальники стверджують, що розгерметизація трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння трапилася в місті Вараш на території підприємства.

Персонал Рівненської АЕС, як зазначають у ДСНС, оперативно перекрив трубопровід, і постраждалих внаслідок НП немає.

"Радіаційний і протипожежний стан у межах норми. Станція працює в штатному режимі. Від ДСНС залучено 19 осіб та 7 од. техніки", — підсумували у відомстві.

Раніше Фокус розповідав, що "Енергоатом" та Westinghouse Electric домовилися про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС. Проект на $30 млрд був підписаний у США в присутності президента Володимира Зеленського.

Також Фокус повідомляв, що хакери зламали сайт БелАЕС та залишили страшне попередження. Повідомлення на сайті залишили від імені співробітників станції, проте керівництво БелАЕС заявило про атаку хакерів.