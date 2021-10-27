Сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках айтишника-иностранца

По версии следствия, силовики вымогали у мужчины 200 тысяч долларов, одновременно запугивая и избивая его. Подозреваемых отстранили от работы спустя почти год после инцидента.

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении троим сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) в похищении, незаконном лишении свободы и вымогательстве денег у иностранного специалиста в сфере IT. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По версии следствия в октябре 2020 года сотрудники СБУ задержали и долгое время удерживали иностранца, требуя у него 200 тысяч долларов (около 5,6 млн грн по курсу на тот момент). Чтобы пострадавший быстрее отдал деньги его избивали и запугивали. Правоохранители добавили, что силовики незаконно проникли в жилье удерживаемого и похитили оттуда его личные вещи.

"Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории указанного государства", — добавили в ведомстве.

Так как у иностранца не было такой суммы он договорился рассчитаться с вымогателями в криптовалюте — мужчина заплатил 7,5 биткоинов (около 2 млн грн). После этого силовики подделали документы о времени и обстоятельствах задержания айтишника и передали его сотрудникам Нацполиции.

В августе этого года эти сотрудники СБУ, один из который работал в региональном подразделении ведомства, а двое — в центральном аппарате, были отстранены от должностей, к ним применили меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако один из задержанных систематически нарушал условия, определенные ему Печерским районным судом Киева, в связи с чем ему изменили меру пресечения на содержание под стражей.

Троим силовикам сообщили о подозрении в насильственном исчезновении, краже, соединенной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении полномочий (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 УК Украины). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Беларуси айтишник из международной компании EPAM застрелил офицера белорусского спецназа, который ворвался в его дом вместе с другими силовиками.

Также Фокус писал о том, как в прошлом году в Киевской области полиция задержала группировку, которая похитила местного бизнесмена, пытала его и требовала надуманный долг в 2 миллиона долларов.