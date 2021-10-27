Співробітників СБУ підозрюють у викраденні й тортурах айтішника-іноземця

За версією слідства, силовики вимагали в чоловіка 200 тисяч доларів, одночасно залякуючи та б'ючи його. Підозрюваних усунули від роботи майже через рік після інциденту.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру трьом співробітникам Служби безпеки України (СБУ) у викраденні, незаконному позбавленні волі та вимаганні грошей у іноземного фахівця у сфері IT. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За версією слідства, у жовтні 2020 року співробітники СБУ затримали та тривалий час утримували іноземця, вимагаючи в нього 200 тисяч доларів (близько 5,6 млн грн за курсом на той момент). Щоб постраждалий швидше віддав гроші, його били та залякували. Правоохоронці додали, що силовики незаконно проникли в житло утримуваного та викрали звідти його особисті речі.

"Затриманий правоохоронцями працівник IT-сфери нібито розшукувався правоохоронними органами Російської Федерації за скоєння злочину на території цієї держави", — додали у відомстві.

Оскільки іноземець не мав такої суми, він домовився розрахуватися зі здирниками у криптовалюті — чоловік заплатив 7,5 біткоїнів (близько 2 млн грн). Після цього силовики підробили документи про час та обставини затримання айтішника та передали його співробітникам Нацполіції.

У серпні цього року ці співробітники СБУ, один із яких працював у регіональному підрозділі відомства, а двоє — у центральному апараті, були усунені з посад, до них застосували запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак один із затриманих систематично порушував умови, визначені йому Печерським районним судом Києва, у зв'язку з чим йому змінили запобіжний захід на утримання під вартою.

Трьом силовикам повідомили про підозру в насильницькому зникненні, крадіжці, поєднаній із проникненням у житло, пограбуванні, вимаганні та перевищенні повноважень (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2) ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 КК України). Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Білорусі айтішник із міжнародної компанії EPAM застрелив офіцера білоруського спецназу, який увірвався до його будинку разом із іншими силовиками.

Також Фокус писав про те, як минулого року в Київській області поліція затримала угруповання, яке викрало місцевого бізнесмена, катувало його та вимагало надуманий борг у 2 мільйони доларів.