В Волынской области напали на журналистов за попытку снять сюжет о вырубке леса (видео)

Активист призвал руководство "Слуги народа" расследовать незаконную вырубку, которую, вероятно, может крышевать депутат фракции.

В Волынской области в селе Стобыховка 25 октября напали на экоактивиста Романа Якимчука и журналистов канала "Киев Live", которые приехали снимать сюжет о незаконной вырубке лесов. Об этом сообщил активист в своем видеообращении, передает PavlovskyNews.

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Работники СМИ, по словам Романа, хотели взять комментарий у пилорамщика Ивана Сухацкого, которого подозревают в незаконной рубке деревьев. Правоохранители перед этим провели у него обыски и установили, что на предприятии нет документов на 32 тыс. кубов леса.

Но общения с журналистами не получилось: Сухацкий вызвал своих братьев, после чего началась потасовка и драка с журналистами и активистом. Ранее братья отличились таким же поведением с журналистами 1+1 во время съемок.

"Братья Сухацкие, забравшие в "1+1" камеру, напали на киевский телеканал "Киев Live". Полиция завела два уголовных дела по препятствованию журналистской деятельности и нападению на общественного активиста" — сообщил пострадавший.

В этот раз Романа повалили на землю и начали бить ногами, под горячую руку попал и водитель съемочной группы.

Активист подчеркнул, что Иван Сухацкий является помощником народного депутата от "Слуги народа" Валерия Стернийчука. Роман в видеообрщении обратился к руководству "Слуги народа" с просьбой провести расследование касаемо вырубки леса и проверить факт возможного крышевания преступной деятельности нардепом Стернийчуком.

[ + – ] Валерий Стернийчук

[ + – ] список помощников

"Это досадно, когда в Украине нападают на журналистов и активистов за то, что мы освещаем, как они уничтожают наши леса", — добавил Роман Якимчук.

[ + – ] экоактивист Роман Якимчук

Напомним, 4 октября, на журналистов проекта "Схемы" произошло нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Напали на журналистов и членов съемочной группы после указа Мецгера своим подчиненным.