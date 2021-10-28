На Волині напали на журналістів за спробу зняти сюжет про вирубку лісу (відео)

Активіст закликав керівництво "Слуги народу" розслідувати незаконне вирубування, яке, ймовірно, може кришувати депутат фракції.

У Волинській області в селі Стобихівка 25 жовтня напали на екоактивіста Романа Якимчука та журналістів каналу "Київ Live", які приїхали знімати сюжет про незаконну вирубку лісів. Про це повідомив активіст у своєму відеозверненні, повідомляє PavlovskyNews.

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Працівники ЗМІ, за словами Романа, хотіли взяти коментар у пилорамника Івана Сухацького, якого підозрюють у незаконному рубанні дерев. Правоохоронці перед цим провели в нього обшуки та встановили, що на підприємстві немає документів на 32 тис. кубів лісу.

Але спілкування з журналістами не вийшло: Сухацький викликав своїх братів, після чого розпочалася бійка з журналістами й активістом. Раніше брати відзначилися такою самою поведінкою з журналістами "1+1" під час зйомок.

"Брати Сухацькі, які забрали в "1+1" камеру, напали на київський телеканал "Київ Live". Поліція завела дві кримінальні справи щодо перешкоджання журналістській діяльності та нападу на громадського активіста", — повідомив постраждалий.

На цей раз Романа повалили на землю та почали бити ногами, під гарячу руку потрапив і водій знімальної групи.

Активіст наголосив, що Іван Сухацький є помічником народного депутата від "Слуги народу" Валерія Стернійчука. Роман у відеозверненні звернувся до керівництва "Слуги народу" з проханням провести розслідування щодо вирубки лісу та перевірити факт можливого кришування злочинної діяльності нардепом Стернійчуком.

[ + – ] Валерій Стернійчук

[ + – ] список помічників

"Це прикро, коли в Україні нападають на журналістів і активістів за те, що ми висвітлюємо, як вони нищать наші ліси", — додав Роман Якимчук.

[ + – ] екоактивіст Роман Якимчук

Нагадаємо, 4 жовтня на журналістів проекту "Схеми" стався напад під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Напали на журналістів і членів знімальної групи після наказу Мецгера своїм підлеглим.