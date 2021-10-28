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На Волині напали на журналістів за спробу зняти сюжет про вирубку лісу (відео)

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вирубка лісу, незаконні вирубки, Волинська область
Фото: The Village Украина | Вирубування лісів у Волинській області

Активіст закликав керівництво "Слуги народу" розслідувати незаконне вирубування, яке, ймовірно, може кришувати депутат фракції.

У Волинській області в селі Стобихівка 25 жовтня напали на екоактивіста Романа Якимчука та журналістів каналу "Київ Live", які приїхали знімати сюжет про незаконну вирубку лісів. Про це повідомив активіст у своєму відеозверненні, повідомляє PavlovskyNews.

Працівники ЗМІ, за словами Романа, хотіли взяти коментар у пилорамника Івана Сухацького, якого підозрюють у незаконному рубанні дерев. Правоохоронці перед цим провели в нього обшуки та встановили, що на підприємстві немає документів на 32 тис. кубів лісу.

Але спілкування з журналістами не вийшло: Сухацький викликав своїх братів, після чого розпочалася бійка з журналістами й активістом. Раніше брати відзначилися такою самою поведінкою з журналістами "1+1" під час зйомок.

"Брати Сухацькі, які забрали в "1+1" камеру, напали на київський телеканал "Київ Live". Поліція завела дві кримінальні справи щодо перешкоджання журналістській діяльності та нападу на громадського активіста", — повідомив постраждалий.

На цей раз Романа повалили на землю та почали бити ногами, під гарячу руку потрапив і водій знімальної групи.

Активіст наголосив, що Іван Сухацький є помічником народного депутата від "Слуги народу" Валерія Стернійчука. Роман у відеозверненні звернувся до керівництва "Слуги народу" з проханням провести розслідування щодо вирубки лісу та перевірити факт можливого кришування злочинної діяльності нардепом Стернійчуком.

вирубка лісів, незаконна рубка лісу, Волинська область
Валерій Стернійчук
вирубка лісів, незаконна рубка лісу, Волинська область
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"Це прикро, коли в Україні нападають на журналістів і активістів за те, що ми висвітлюємо, як вони нищать наші ліси", — додав Роман Якимчук.

екоактивіст Роман Якимчук

Нагадаємо, 4 жовтня на журналістів проекту "Схеми" стався напад під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Напали на журналістів і членів знімальної групи після наказу Мецгера своїм підлеглим.