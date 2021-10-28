СБУ выявила коррупционную схему по растаможке грузовиков на Житомирской таможне: госбюджет потерял 10 млн грн (фото)

Коэффициент акцизного сбора и НДС с грузовых автомобилей занижали в 40 раз — а это в пределах 200-700 тыс. грн с каждого грузовика.

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Житомирской таможни, которые незаконно проводили растаможивание грузовых автомобилей. Об этом сообщает официальный сайта спецслужбы.

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Предварительно ущерб, нанесенный государству, оценивается в более чем 10 млн грн. Сотрудники таможенного поста "Житомир-центральный" совместно с двумя бизнесменами занимались таможенным оформлением грузовиков, при этом значительно занижая стоимость.

Использовались поддельные иностранные техпаспорта с недостоверными данными о дате выпуска транспортных средств и регистрации. Сотрудники таможенной службы не обращали внимание на все эти нарушения и не проверяли документы для растаможки.

В дальнейшем грузовики продавали жителям страны по рыночным ценам.

Таким образом, коэффициент акцизного сбора и НДС с грузовых автомобилей уменьшался в 40 раз — а это в пределах 200-700 тыс. грн, учитывая объем двигателя конкретного грузовика.

СБУ сообщает, что, по имеющимся данным, такая схема действовала на протяжении последних двух лет. За это время злоумышленники ввезли и оформили как минимум 36 грузовиков, а бюджет страны недосчитался свыше 10 млн грн акцизного налога и НДС.

Трем главным инспекторам таможенного поста сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Под подозрением, в общей сложности, шесть сотрудников таможни.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины в текущем году предотвратили 8 рейдерских захватов ключевых для государства предприятий. За 9 месяцев СБУ, в общей сложности, удалось предотвратить экономический ущерб на сумму более 43 млрд грн. Сообщается, что "представители спецслужбы выявляли злоумышленников еще на этапе подготовки".