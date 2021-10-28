СБУ виявила корупційну схему розмитнення вантажівок на Житомирській митниці: держбюджет втратив 10 млн грн (фото)
Коефіцієнт акцизного збору та ПДВ із вантажних автомобілів занижували у 40 разів — а це в межах 200-700 тис. грн із кожної вантажівки.
Співробітники СБУ викрили посадовців Житомирської митниці, які незаконно проводили розмитнення вантажних автомобілів. Про це повідомляє офіційний сайт спецслужби.
Попередньо збитки, завдані державі, оцінюються у понад 10 млн грн. Співробітники митного пункту "Житомир-центральний" спільно із двома бізнесменами займалися митним оформленням вантажівок, при цьому значно занижуючи вартість.
Використовувалися підроблені іноземні техпаспорти з недостовірними даними про дату випуску транспортних засобів і реєстрацію. Співробітники митної служби не звертали увагу на всі ці порушення та не перевіряли документи для розмитнення.
Надалі вантажівки продавали мешканцям країни за ринковими цінами.
Так, коефіцієнт акцизного збору та ПДВ з вантажних автомобілів зменшувався у 40 разів — а це в межах 200-700 тис. грн, враховуючи обсяг двигуна конкретної вантажівки.
СБУ повідомляє, що, за наявними даними, така схема діяла протягом останніх двох років. За цей час зловмисники ввезли й оформили щонайменше 36 вантажівок, а бюджет країни недорахувався понад 10 млн грн акцизного податку та ПДВ.
Трьом головним інспекторам митного пункту повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Під підозрою загалом шість співробітників митниці.
Раніше Фокус повідомляв, що співробітники Служби безпеки України цьогоріч запобігли 8 рейдерським захопленням ключових для держави підприємств. За 9 місяців СБУ, загалом, вдалося запобігти економічним збиткам на суму понад 43 млрд грн. Повідомляється, що "представники спецслужби виявляли зловмисників ще на етапі підготовки".