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Украина Убийство члена "Правого сектора" в Сумах

Убийство члена "Правого сектора" в Сумах: полиция начала расследование (фото)

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убийство в сумах , правый сектор, полиция
убийство в Сумах

Следствие рассматривает два возможных мотива: в связи с политической деятельностью Александра Иванины или из-за неприязненных отношений.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с убийством в Сумах Александра Иванина, одного из активистов местной ячейки "Правого сектора". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

Иванина был застрелен в Сумах 27 октября у подъезда собственного дома на глазах жены. Сейчас следствие рассматривает два возможных мотива убийства: в связи с политической деятельностью, или из-за неприязненных отношений.

Правый сектор

По информации полиции, у Иванины было три пулевых ранения, от которых он скончался на месте. Жена погибшего рассказала, что, подъехав к дому, они вышли из машины и пошли к подъезду. Но затем к ним подбежал неизвестный и 7-8 раз выстрелил в Иванину.

погибший , сумы

Погибший состоял в организации "Правый сектор" в Сумах, в прошлом году он участвовал в выборах в местный городской совет, но за него не проголосовали.

полиция, правый сектор, сумы

Сергей Супрун, глава сумской ячейки "Правого сектора", допускает, что это могло быть заказное убийство, связанное с "антикриминальной деятельностью", поскольку, по его словам, погибший "предавал огласке деятельность определенных лиц".

Ранее Фокус сообщал, что "Правый сектор" связывает убийство с националистической деятельностью Иванина.