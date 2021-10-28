Убийство члена "Правого сектора" в Сумах: полиция начала расследование (фото)

Следствие рассматривает два возможных мотива: в связи с политической деятельностью Александра Иванины или из-за неприязненных отношений.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство в связи с убийством в Сумах Александра Иванина, одного из активистов местной ячейки "Правого сектора". Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Иванина был застрелен в Сумах 27 октября у подъезда собственного дома на глазах жены. Сейчас следствие рассматривает два возможных мотива убийства: в связи с политической деятельностью, или из-за неприязненных отношений.

По информации полиции, у Иванины было три пулевых ранения, от которых он скончался на месте. Жена погибшего рассказала, что, подъехав к дому, они вышли из машины и пошли к подъезду. Но затем к ним подбежал неизвестный и 7-8 раз выстрелил в Иванину.

Погибший состоял в организации "Правый сектор" в Сумах, в прошлом году он участвовал в выборах в местный городской совет, но за него не проголосовали.

Сергей Супрун, глава сумской ячейки "Правого сектора", допускает, что это могло быть заказное убийство, связанное с "антикриминальной деятельностью", поскольку, по его словам, погибший "предавал огласке деятельность определенных лиц".

Ранее Фокус сообщал, что "Правый сектор" связывает убийство с националистической деятельностью Иванина.