Убивство члена "Правого сектору" в Сумах: поліція розпочала розслідування (фото)

Слідство розглядає два можливі мотиви: у зв'язку з політичною діяльністю Олександра Іваніни чи через неприязні стосунки.

Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з убивством у Сумах Олександра Іваніна, одного з активістів місцевого осередку "Правого сектору". Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції.

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Іваніна був застрелений у Сумах 27 жовтня біля під'їзду власного будинку на очах дружини. Наразі слідство розглядає два можливі мотиви вбивства: у зв'язку з політичною діяльністю, або через неприязні стосунки.

За інформацією поліції, в Іваніна було три кульові поранення, від яких він помер на місці. Дружина загиблого розповіла, що під'їхавши до будинку, вони вийшли з машини та пішли до під'їзду. Але потім до них підбіг невідомий і 7-8 разів вистрілив в Іваніну.

Загиблий був членом організації "Правий сектор" у Сумах, минулого року він брав участь у виборах до місцевої міської ради, але за нього не проголосували.

Сергій Супрун, голова сумського осередку "Правого сектора", припускає, що це могло бути замовне вбивство, пов'язане з "антикримінальною діяльністю", оскільки, за його словами, загиблий "розголошував діяльність певних осіб".

Раніше Фокус повідомляв, що "Правий сектор" пов'язує вбивство з націоналістичною діяльністю Іваніни.