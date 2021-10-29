"Пусть Бог милует": в Киеве устроили социальный эксперимент с портретом Путина (видео)
Посетители лифта нецензурно выражались в адрес президента РФ, а в конце социального эксперимента портрет оказался под ногами возмущенных жителей Киева.
В Киеве решили устроить социальный эксперимент, повесив портрет президента России Владимира Путина. Видеоролик опубликовали в одном из Youtube-каналов.
Портрет российского президента Владимира Путина повесили в одном из столичных лифтов, а реакцию людей снимали на камеру видеонаблюдения.
Судя по видеоролику, изображение лидера страны-агрессора не оставляло жителей Киева равнодушными. Кто-то с удивлением рассматривал портрет Путина в лифте, а были и такие люди, которые нецензурно выражались и снимали происходящее на свои смартфоны.
"Пусть Бог милует", "Твою мать, а оно снимается?!", "Это что за д*билы тут повесили? В Киеве, в столице Украины…", "Развлекаются люди, это п***ец просто! А где охрана тут?", — эмоционально возмущались участники эксперимента в Киеве.
Стоит отметить, что нецензурно выражался даже иностранец. Мужчина на английском языке послал Владимира Путина и рукой пробовал "на прочность" портрет российского президента.
"О мой Бог…Пошел ты, Путин, б**ть", — заявил иностранец в лифте, увидев изображение президента РФ.
В конце социального эксперимента портрет Владимира Путина оказался на полу под ногами возмущенных граждан.
Ранее Фокус сообщал, что портрет Путина из зубов "врагов России" выставили на продажу. Необычный портрет российского президента сделала художница из Уфы, а стоимость ее работы на аукционе достигла отметки в $3 тысячи.
Также Фокус рассказывал, что портрет Путина порвали в ходе оппозиционного протеста в Беларуси. Во время акции протеста в Минске люди выступали против интеграции Беларуси и России, а один из протестующих порвал портрет Путина.