"Пусть Бог милует": в Киеве устроили социальный эксперимент с портретом Путина (видео)

Посетители лифта нецензурно выражались в адрес президента РФ, а в конце социального эксперимента портрет оказался под ногами возмущенных жителей Киева.

В Киеве решили устроить социальный эксперимент, повесив портрет президента России Владимира Путина. Видеоролик опубликовали в одном из Youtube-каналов.

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Портрет российского президента Владимира Путина повесили в одном из столичных лифтов, а реакцию людей снимали на камеру видеонаблюдения.

Судя по видеоролику, изображение лидера страны-агрессора не оставляло жителей Киева равнодушными. Кто-то с удивлением рассматривал портрет Путина в лифте, а были и такие люди, которые нецензурно выражались и снимали происходящее на свои смартфоны.

"Пусть Бог милует", "Твою мать, а оно снимается?!", "Это что за д*билы тут повесили? В Киеве, в столице Украины…", "Развлекаются люди, это п***ец просто! А где охрана тут?", — эмоционально возмущались участники эксперимента в Киеве.

Стоит отметить, что нецензурно выражался даже иностранец. Мужчина на английском языке послал Владимира Путина и рукой пробовал "на прочность" портрет российского президента.

"О мой Бог…Пошел ты, Путин, б**ть", — заявил иностранец в лифте, увидев изображение президента РФ.

В конце социального эксперимента портрет Владимира Путина оказался на полу под ногами возмущенных граждан.

[ + – ] Портрет Путина в лифте

Ранее Фокус сообщал, что портрет Путина из зубов "врагов России" выставили на продажу. Необычный портрет российского президента сделала художница из Уфы, а стоимость ее работы на аукционе достигла отметки в $3 тысячи.

Также Фокус рассказывал, что портрет Путина порвали в ходе оппозиционного протеста в Беларуси. Во время акции протеста в Минске люди выступали против интеграции Беларуси и России, а один из протестующих порвал портрет Путина.