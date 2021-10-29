"Хай Бог милує": у Києві влаштували соціальний експеримент із портретом Путіна (відео)

Відвідувачі ліфта нецензурно висловлювалися на адресу президента РФ, а наприкінці соціального експерименту портрет опинився під ногами обурених мешканців Києва.

У Києві вирішили зробити соціальний експеримент, повісивши портрет президента Росії Володимира Путіна. Відеоролик опублікували в одному із Youtube-каналів.

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Портрет російського президента Володимира Путіна повісили в одному зі столичних ліфтів, а реакцію людей знімали на камеру відеоспостереження.

Судячи з відеоролика, зображення лідера країни-агресора не залишало мешканців Києва байдужими. Хтось з подивом розглядав портрет Путіна в ліфті, а були й такі люди, які нецензурно висловлювалися та знімали те, що відбувалося, на свої смартфони.

"Нехай Бог милує", "Твою матір, а воно знімається?!", "Це що за д*біли тут повісили? Охорона тут?" — емоційно обурювалися учасники експерименту в Києві.

Варто зазначити, що нецензурно висловлювався навіть іноземець. Чоловік англійською послав Володимира Путіна і рукою пробував "на міцність" портрет російського президента.

"О мій Бог… Пішов ти, Путін, б**ть", — заявив іноземець у ліфті, побачивши зображення президента РФ.

Наприкінці соціального експерименту портрет Володимира Путіна опинився на підлозі під обуреними громадянами.

[ + – ] Портрет Путіна у ліфті

Раніше Фокус повідомляв, що портрет Путіна із зубів "ворогів Росії" виставили на продаж. Незвичайний портрет російського президента зробила художниця з Уфи, а вартість її роботи на аукціоні досягла позначки $3 тисячі.

Також Фокус розповідав, що портрет Путіна порвали під час опозиційного протесту у Білорусі. Під час акції протесту в Мінську люди виступали проти інтеграції Білорусі та Росії, а один із протестувальників порвав портрет Путіна.