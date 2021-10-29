"Хай Бог милує": у Києві влаштували соціальний експеримент із портретом Путіна (відео)
Відвідувачі ліфта нецензурно висловлювалися на адресу президента РФ, а наприкінці соціального експерименту портрет опинився під ногами обурених мешканців Києва.
У Києві вирішили зробити соціальний експеримент, повісивши портрет президента Росії Володимира Путіна. Відеоролик опублікували в одному із Youtube-каналів.
Портрет російського президента Володимира Путіна повісили в одному зі столичних ліфтів, а реакцію людей знімали на камеру відеоспостереження.
Судячи з відеоролика, зображення лідера країни-агресора не залишало мешканців Києва байдужими. Хтось з подивом розглядав портрет Путіна в ліфті, а були й такі люди, які нецензурно висловлювалися та знімали те, що відбувалося, на свої смартфони.
"Нехай Бог милує", "Твою матір, а воно знімається?!", "Це що за д*біли тут повісили? Охорона тут?" — емоційно обурювалися учасники експерименту в Києві.
Варто зазначити, що нецензурно висловлювався навіть іноземець. Чоловік англійською послав Володимира Путіна і рукою пробував "на міцність" портрет російського президента.
"О мій Бог… Пішов ти, Путін, б**ть", — заявив іноземець у ліфті, побачивши зображення президента РФ.
Наприкінці соціального експерименту портрет Володимира Путіна опинився на підлозі під обуреними громадянами.
Раніше Фокус повідомляв, що портрет Путіна із зубів "ворогів Росії" виставили на продаж. Незвичайний портрет російського президента зробила художниця з Уфи, а вартість її роботи на аукціоні досягла позначки $3 тисячі.
Також Фокус розповідав, що портрет Путіна порвали під час опозиційного протесту у Білорусі. Під час акції протесту в Мінську люди виступали проти інтеграції Білорусі та Росії, а один із протестувальників порвав портрет Путіна.