"Российская дезинформация? Какой ужас!" Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином

В шуточном видео американские дипломаты упомянули отчет о российской дезинформацией.

Посольство США в Киеве опубликовало в Facebook видео, в котором поздравило украинцев с Хэллоуином.

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[ + – ] "Российская дезинфорамация? Какой ужас!"

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина", — подписали видео американские дипломаты.

В начале ролика мужчина в костюме орла с американского герба заходит в здание посольства в Киеве и здоровается с коллегами, которые одеты в карнавальные "хэллоуинские" костюмы. Он подходит к одному из сотрудников и подает ему папку с документами. На вопрос: "Что это?" главный персонаж отвечает, что это отчет о российской дезинформации.

"Какой ужас!" — отвечает ему коллега со страшной маской на лице и топором в руках.

Ранее Фокус писал о том, как появился и как прижился Хэллоуин. Оказалось, что этот праздник и многие, связанные с ним традиции, можно проследить как минимум за 2 тысячелетия.

Кендалл Дженнер показала в Instagram cвою тематическую фотосессию к Хэллоуину. Модель выбрала в качестве вдохновения мультфильм Тима Бертона "Труп невесты".