"Російська дезінформація? Який жах!" Посольство США привітало українців із Геловiном

У жартівливому відео американські дипломати згадали звіт про російську дезінформацію.

Посольство США в Києві опублікувало у Facebook відео, в якому привітало українців із Геловiном.

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[ + – ] "Російська дезінфорамація? Який жах!"

"Звичайний день у посольстві США у Києві. Веселого Геловiну", — підписали відео американські дипломати.

На початку вiдео чоловік у костюмі орла з американського герба заходить до будівлі посольства у Києві та вітається з колегами, які одягнені у карнавальні "геловiнськi" костюми. Він підходить до одного із співробітників та подає йому папку з документами. На запитання: "Що це?" Головний персонаж відповідає, що це звіт про російську дезінформацію.

"Який жах!" — відповідає йому колега зі страшною маскою на обличчі та сокирою в руках.

Раніше Фокус писав про те, як з'явився і як прижився Хелловін. Виявилося, що це свято та багато, пов'язані з ним традиції, можна простежити як мінімум за 2 тисячоліття.

Кендал Дженнер показала в Instagram свою тематичну фотосесію до Геловiну. Модель вибрала як натхнення мультфільм Тіма Бертона "Труп нареченої".