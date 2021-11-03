Украинцы рассказали о своих страхах и причинах не вакцинироваться

Множество антивакцинаторов не доверяют препаратам, которые предлагают украинцам в качестве прививки.

В Украине немало людей, которые не собираются делать прививку от коронавируса и причины у каждого из них на это разные. Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел социальное исследование и выяснил, почему часть украинцев не готова вакцинироваться.

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Так, согласно результатам опроса, среди основных причин отказа от вакцины — недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелании повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины.

Около четверти опрошенных считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Отметим, что в Минздраве сообщали об абсолютных противопоказаниях, которые могут иметь около одного процента людей.

Также антивакцинаторы не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

Как известно, популярными мифами о прививках, которыми вооружаются антивакцинаторы, называют чипизацию населения с помощью прививок, а также стерилизацию населения. Нечасто украинцы отказываются вакцинироваться от COVID-19, опасаясь делать укол на пике пандемии. Они считают, что высокая вероятность подхватить болезнь после прививки и получить двойной удар по организму.

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения красных зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

Фокус ранее писал, что по состоянию на 2 ноября от коронавируса привит каждый пятый украинец, то есть 20% населения страны.