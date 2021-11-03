Українці розповіли про свої страхи та причини не вакцинуватися

Безліч антивакцинаторів не довіряють препаратам, які пропонують українцям як щеплення.

В Україні чимало людей, які не збираються робити щеплення від коронавірусу, і причини кожного з них на це різні. Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ) провів соціальне дослідження та з'ясував, чому частина українців не готова вакцинуватися.

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Так, згідно з результатами опитування, серед основних причин відмови від вакцини — недооцінка ризиків COVID-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде потреба.

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не хоче цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація має більше ризиків, ніж сам COVID-19, і не хочуть переживати реакцію на вакцини.

Близько чверті опитаних вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації COVID-19. Зазначимо, що в МОЗ повідомляли про абсолютні протипоказання, які можуть мати близько одного відсотка людей.

Також антивакцинатори не вважають пандемію серйозною загрозою або COVID-19 такою хворобою, від якої потрібно щепитися взагалі.

Як відомо, популярними міфами про щеплення, якими озброюються антивакцинатори, називають чипізацію населення за допомогою щеплень, а також стерилізацію населення. Не часто українці відмовляються вакцинуватися від COVID-19, побоюючись робити укол на піку пандемії. Вони вважають, що висока ймовірність підхопити хворобу після щеплення та отримати подвійний удар по організму.

Дослідження проведено у вересні-жовтні 2021 року (до введення червоних зон) дослідницьким агентством Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю. Було опитано 2 006 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей.

Фокус раніше писав, що станом на 2 листопада від коронавірусу щеплений кожен п'ятий українець, тобто 20% населення країни.