Захист не для всіх. Як показники вакцинації від COVID-19 позначилися на епідемічній хвилі

Станом на сьогодні щеплений лише кожен п'ятий українець. За словами епідеміологів, якби показник був на рівні 80%, то епідемічна хвиля була б м'якшою.

Одним із популярних міфів про вакцинацію є те, що на піку хвилі захворюваності щеплюватися не можна. Як повідомила Фокусу епідеміологиня Катерина Сояк, вакцинуватися до хвилі захворюваності важливо в контексті колективного імунітету.

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Якби більшість людей прищепилися заздалегідь, то ми б переживали епідемічну хвилю набагато м'якше. Однак цього не сталося, і вакцинація працює лише конкретно для щеплених людей, а не на суспільство. Якщо ви прищеплюєтеся в розпал епідсезону, то отримуєте захист, але він не працюватиме глобально для регіону.

"Наразі в Україні щеплено близько 20% населення — цього мало, щоб говорити про колективний захист від ковіду. Якби ці цифри були на рівні 80%, то хвиля була б набагато м'якшою", — зазначає Катерина Сояк.

Докладніше про міфи, що циркулюють навколо вакцинації від COVID-19, читайте у матеріалі Фокусу.

Раніше Фокус опублікував думку лікарки-терапевтки Наталі Безмен щодо доречності вакцинації від коронавірусу в розпал епідемії.

2 листопада 2021 року Верховна Рада проголосувала за те, щоб до парламенту пропускали лише вакцинованих нардепів, журналістів і співробітників апарату. Можливість пройти до будівлі ВР буде й у тих, хто пред'явить негативний тест на коронавірус.